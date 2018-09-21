«Алиса» подружилась с «АльфаСтрахованием»

Теперь любой пользователь голосового помощника «Алиса» может найти страховую защиту за считанные секунды. Новый навык «Алисы» от «АльфаСтрахование» позволит клиенту через чат или с помощью голосового запроса подобрать необходимый полис на все случаи жизни, сообщается в пресс-релизе компании «АльфаСтрахование».

Виртуальные помощники существуют уже давно, но теперь они стали доступны на мобильных устройствах и научились понимать голос и помогать человеку с повседневными задачами. «Алиса» – российский голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов. В частности, она умеет решать повседневные задачи: подскажет погоду, посоветует, где поесть или купить страховку, найдет что угодно в интернете. Нейронная сеть помогает ей импровизировать в ходе разговора. Также она умеет учитывать контекст беседы и восстанавливает опущенные части предложений, как это делают люди, поэтому «в разговоре» с ней не нужно продумывать каждое слово.

С «АльфаСтрахование» «Алиса» работает как навигатор – помогает пользователям найти на сайте, например, страницу калькулятора ВЗР или ОСАГО. «Алисе можно задать вопрос о страховом полисе, и она поможет перейти к покупке.

Чтобы вызвать чат с «АльфаСтрахование», нужно установить помощника на свой гаджет и дать голосовую или выбрать вручную команду «Запусти навык «АльфаСтрахование» или «Запусти чат с «АльфаСтрахование».

«В дальнейшем мы планируем научить «Алису» предзаполнять калькулятор и в конце диалога переводить пользователя на сайт для оформления нужного страхового продукта. Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли оформить страховку исключительно голосовыми командами, а процесс покупки проходил еще быстрее и комфортнее. Также мы планируем обучить «Алису» давать рекомендации в процессе оформления полиса, например, напоминать об опции страхования багажа, а также хотим наделить ее обучающими функциями, чтобы она могла объяснить клиенту, где можно скачать мобильное приложение, как с ним работать, рассказать, что такое кнопка SOS, как она работает и т.д.», – отметил Андрей Евсиков, менеджер проектов департамента электронной коммерции «АльфаСтрахование».

По оценке специалистов, в 2020 г. планшеты, смартфоны и настольные компьютеры сохранят за собой лишь пятую часть рынка, доля же товаров из категории «Интернет вещей» возрастет многократно, приводится мнение в сообщении компании. В результате разговор с компьютером или телефоном станет для пользователей намного естественнее, вырастет и доля использования речи в поисковых запросах. На укрепление этой тенденции во многом повлияет повышение качества распознавания речи. Уже сейчас частота ошибок при распознавании голоса составляет лишь 8% в сравнении с 25% двумя годами ранее.