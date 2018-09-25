Агентство AC&M представило прогноз развития рынка мобильных финансовых услуг в России

Специалисты компании AC&M, агентства сетевого мерчендайзинга, обновили сделанный в конце июня 2018 г. прогноз развития рынка мобильной связи в России, внеся коррективы, которые связаны с радикальными изменениями поведении участников рынка, говорится в сообщении компании AC&M.

Первоначальный прогноз предполагал весьма умеренный рост в сегменте VAS («value added services» или дополнительных услуг) — примерно 5% в год с 90 млрд руб. в 2017 г. до 115 млрд руб. в 2022 г. Ожидалось, что этот рост будет достигнут за счет мобильной рекламы и таргетированных рассылок формата A2P (application-to-peer).

Активность операторов в сегменте мобильных финансовых платежей заставила AC&M пересмотреть прогноз и констатировать, что рост выручки операторов от VAS может превысить в среднем 10% в год на отрезке 2017-2022 гг. за счет более динамичного развития в сегменте мобильных финансовых услуг. Основная масса дополнительной выручки операторов появится в результате увеличения за 5 лет в 2-3 раза оборота денежных переводов. Несмотря на то, что сами по себе переводы не трансформируются автоматически в выручку для мобильных операторов, дополнительный транзит денежных средств через счета, привязанные к номеру телефона, позволят операторам заработать еще 15-20 млрд руб. в год (по итогам 2017 г. совокупная выручка от МФС составляла не более 8-9 млрд руб).

В первой половине 2018 г. мобильные операторы продолжают агрессивно расширять свое присутствие на рынке розничных финансовых услуг, говорится в сообщении. На конец второго квартала 2018 г. совокупная численность расчетных и кредитных карт, выданных МТС, МегаФоном, Вымпелкомом (совместно с Альфа Банком) и другими операторами в сотрудничестве с различными кредитно-финансовыми учреждениями составило 5 млн. Для сравнения один из крупнейших эмитентов пластиковых карт, не имевший до последнего времени физических точек продаж — Банк Тинькофф, смог привлечь 6 млн клиентов за 10 лет (операторам потребовалось для этого 3 года). По данным операторов, оборот по их картам в среднем уже составляет около 10 000 руб. в год (в два раза больше, чем год назад, когда МТС и МегаФон на двоих имели менее 2 млн клиентов банковских услуг).

Радикальным шагом на пути дальнейшей экспансии в розничном банковском бизнесе стала отмена комиссии за перевод платежей по номеру телефона без использования банковских реквизитов. Вместе с возможностью выводить средства со своего мобильного счета, эта услуга становится реальным конкурентом для популярных в 2018 г. переводов «с карты на карту». С 17 сентября текущего года комиссии за перевод отменили МТС и МегаФон (которые в совокупности обслуживают более 60% российских абонентов мобильной связи). Есть все основания полагать, говорится в сообщении AC&M, что к инициативе присоединятся остальные операторы: Вымпелком и Tele2.