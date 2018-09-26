Билайн и Huawei совершили первый в России голографический звонок в сети 5G

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Huawei провели демонстрацию возможностей мобильной связи пятого поколения (5G). Демонстрационная зона 5G была развернута в выставочном зале Музея Москвы. Общение удаленных собеседников проходило при помощи голограммы — оцифрованное изображение передавалось через очки смешанной реальности (Mixed Reality, MR). Технология голографической коммуникации требует высокой пропускной способности и низкого уровня задержки, что при массовом внедрении возможно только в сетях 5G, сообщается в пресс-релизе «ВымпелКом».

Для демонстрации использовались частоты из диапазона 26600-27200 МГц, временно выделенные Билайн. Данный участок спектра является частью стандартизованного диапазона — 3GPP band n258.

Для совершения голографического звонка использовалась коммерчески доступная базовая станция 5G (gNodeB) Huawei, состоящая из активной антенной решетки (HAAU 5213) и модуля цифровой обработки нового поколения BBU5900 c 5G-платой. В радиоинтерфейсе использовался режим TDD в полосе частот шириной 100 МГц и технология MIMO 64x64. В качестве абонентского терминала было выбрано одно из первых коммерчески доступных устройств 5G CPE на базе чипсета Huawei Balong5G01, состоящее из RF-модуля (ODU) и 5G/WiFi роутера (IDU). При демонстрации скорость передачи данных на одно абонентское устройство 5G CPE превысила 2 Гбит/c.

Технология голографического звонка дает возможность абонентам, находящимся физически в разных местах, разговаривать с помощью 3D — голограммы, что создает эффект полноценного присутствия удаленного собеседника. С помощью MR-очков абонент разговаривает с голографическим изображением собеседника в режиме реального времени. Собеседник при этом находится в комнате, оборудованной 3D - камерами, в любой точке мира. Технологии мобильной связи 5G на порядок сокращают задержки передачи данных по сравнению со стандартом 4.5G, что значительно улучшает пользовательский опыт. В перспективе, когда будут развернуты коммерческие сети 5G, появится возможность совершать голографические звонки из разных точек земного шара и организовывать голографическую конференц-связь между группами абонентов.

Билайн и Huawei также показали практический кейс применения технологии 5G в области виртуальной реальности (Virtual Reality, VR) на примере онлайн-трансляции с камеры 360 градусов в VR-шлеме, говорится в сообщении. Технология потенциально может быть использована, как для расширения пользовательского опыта в контексте удаленных путешествий, так и для развития «виртуального ритейла». Например, клиент Билайн может посетить салон оператора, подключить тарифный план или купить смартфон, физически находясь у себя дома.

Василь Лацанич, Генеральный директор ПАО «ВымпелКом», отметил: «Стремительное развитие современных технологий ставит перед операторами приоритетную задачу – обеспечить абонентов качественной мобильной связью на высоких скоростях. Именно поэтому Билайн уже сейчас готовит свою инфраструктуру сети и ведет исследования в области рационального перехода на технологии поколения 5G. Мы хотим дать понимание нашим абонентам, как такие технологии могут стать частью их повседневной жизни, как они могут упростить и улучшить их пользовательский опыт. Именно поэтому, для Билайн важно тестировать реальные бизнес-кейсы и исследовать потенциальные клиентские возможности мобильных технологий пятого поколения».

Эйден У, генеральный директор Huawei в России, сказал: «В мае этого года Huawei и Билайн подписали соглашение о совместном развитии 5G в России, и наше сотрудничество было крайне продуктивным, что также демонстрирует и реализация данного проекта. Мы продолжим работать вместе, чтобы приблизить внедрение нового стандарта связи и ускорить процесс создания новых технологий и услуг на его базе».