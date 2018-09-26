Максут Шадаев назначен вице-президентом «Ростелекома» по цифровым платформам. На этой позиции он будет отвечать за реализацию стратегических задач и проектов компании в сферах электронного правительства, образования, медицины и геоданных, говорится в сообщении департамента внешних коммуникаций «Ростелекома».

Ранее Максут Шадаев работал на руководящих должностях в компаниях в сфере информационно-коммуникационных технологий. В частности, в группе компаний ИБС, где занимал должности начальника отдела развития бизнеса отделения интернет-решений, а затем директора по развитию бизнеса. Затем работал на должности советника министра, а затем директора департамента государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса в Министерстве информационных технологий и связи Российской Федерации.

С 2008 г. занимал должность помощника руководителя Администрации Президента Российской Федерации и отвечал за организацию работы совета при Президенте России по развитию информационного общества. В феврале 2009 г. был включен в «первую сотню» резерва управленческих кадров Президента Российской Федерации.

В 2012 г. был назначен на должность советника председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В 2014 г. — получил должность министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, в 2016 г. — заместителя председателя правительства Подмосковья.

«Стратегией “Ростелекома” до 2022 г. образование, медицина, госуслуги и геоданные отнесены к важнейшим направлениям развития бизнеса и роста показателей деятельности Группы компаний, – сказал президент “Ростелекома” Михаил Осеевский. – Приветствую назначение Максута Шадаева. Новая должность предоставляет ему возможность максимально эффективно реализовать свой уникальный опыт государственного управления и внедрения информационных технологий для реализации стратегии компании».