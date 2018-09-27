Абонентам виртуального оператора СберМобайл стал доступен платежный сервис QIWI

С помощью QIWI Кошелька и QIWI Терминалов абоненты виртуального оператора СберМобайл от Сбербанка могут оплачивать услуги сотовой связи по всей России, говорится в сообщении пресс-службы QIWI.

Для оплаты услуг связи в поисковой строке QIWI Терминала или QIWI Кошелька достаточно ввести название провайдера – СберМобайл – и номер мобильного телефона абонента. Комиссия за оказание услуги не взимается. Денежные средства поступают на счет абонента в режиме реального времени. Максимальная сумма платежа – 15 тыс руб.

Виртуальный оператор сотовой связи СберМобайл – это full-MVNO-оператор с собственным кодом сети, выделенным диапазоном номеров и SIM-картами с зоной покрытия по всей России. Абонентом может стать любой житель страны, не являясь при этом клиентом Сбербанка.

«Список доступных для платежей провайдеров услуг связи в QIWI продолжает пополняться виртуальными операторами нового поколения. MVNO-операторы и их абоненты выбирают платежный сервис QIWI за его простоту и удобство, доступность и возможность совершать платежи в любой точке России наличными или с помощью карт и электронных денег», – сказала Виктория Кияченко, директор по развитию массовых сервисов Группы QIWI.