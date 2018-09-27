Hitachi Vantara расширяет линейку решений Lumada за счет приложений для ремонта оборудования и оптимизации обслуживания

Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi, Ltd., на конференции NEXT 2018 представила решения серии Lumada Maintenance Insights, которые должны пополнить линейку решений Lumada. Эти решения для Интернета вещей (IoT), разработанные на основе искусственного интеллекта (ИИ), используют высокоточные прогностические и директивные алгоритмы, которые помогают заказчикам выявлять потенциальные сбои в оборудовании и дают необходимые рекомендации по ремонту и обслуживанию, позволяющими повысить эффективность эксплуатации и избежать простоев, говорится в сообщении пресс-службы компании Hitachi Vantara. Такие усовершенствования позволят компаниям улучшить результаты бизнеса за счет максимально полного использования потенциала данных независимо от их местонахождения – будь то центр обработки данных, облако или оконечные устройства – и занять ведущие позиции на современном рынке, активно использующем цифровые технологии и решения в области аналитики данных.

«Наши клиенты, которые только приобщаются к миру IoT, рассказывают нам, что им необходимы более гибкие варианты архитектуры, позволяющие в полной мере использовать мощь громадных массивов данных, генерируемых оконечными устройствами, – сказал Кристиан Рено (Christian Renaud), вице-президент по исследованиям в области Интернета вещей группы 451 Research. – Hitachi Vantara разрабатывает решения, удовлетворяющие этим новым требованиям».

Новые решения серии Lumada Maintenance Insights от Hitachi идеально подходят для компаний, работающих в области перевозок, промышленного производства, энергетики, а также эксплуатирующих сложное оборудование, непредвиденные простои которого могут привести к значительным финансовым потерям и тяжелым последствиям с точки зрения безопасности, говорится в сообщении. По некоторым оценкам, заказчики тратят 37 млрд долл на предложения от конкурентов, которые представляют собой попытки связать воедино разрозненные программные продукты для планирования, подготовки, ремонта и выставления счетов. В решениях серии Lumada Maintenance Insights используется интегрированный подход для поддержки сотрудников всех уровней, участвующих в процессах ремонта и обслуживания – от техников по ремонту и менеджеров по обслуживанию до директоров производств и руководителей бизнес-направлений.

Решения серии Lumada Maintenance Insights помогают заказчикам в решении таких наиболее распространенных проблем, как простои оборудования: непредвиденные отключения, которые влияют на основные производственные показатели; отсутствие возможности исправления ошибок с первой попытки: высокие затраты на доработку и производственные потери; лишние запасные компоненты на складах: не те компоненты не в том месте; низкий уровень удовлетворенности заказчиков: снижение процента продлений контрактов на обслуживание.

В решениях серии Lumada Maintenance Insights использованы модели машинного обучения, которые можно легко адаптировать для управления конкретными ресурсами и встраивания в конкретные производственные процессы, говорится в сообщении компании Hitachi Vantara. Предлагаемые решения позволяют определять состояние оборудования на основе анализа более ранних и текущих данных о его ремонте. Затем, на основе анализа полученных данных, они вырабатывают перечень рекомендованных шагов по обслуживанию или ремонту оборудования с указанием времени/последовательности их выполнения. Кроме того, данные решения позволяют подготавливать и отслеживать выполнение рекомендаций по ремонту, оптимизации графика процедур обслуживания, поставки запасных компонентов и эффективности обслуживания.

Заказчикам, выразившим готовность к серьезной архитектурной перестройке, которая сопряжена с внедрением решений IoT во многих отраслях, необходимы комплексные, полностью готовые решения, обеспечивающие стратегическую выгоду для бизнеса. Выбираемые заказчиками системы должны обеспечивать гибкость при подключении оконечных устройств к облачной инфраструктуре в условиях появления все новых требований к управлению данными на этих устройствах. Модульные платформы Lumada от Hitachi используют технологии, приложения и профессиональные экспертные услуги, которые помогают организациям с уверенностью внедрять решения IoT, сказано в сообщении.

«Появление IoT на отраслевом поле породило новые вызовы для заказчиков, которые включаются в активную борьбу за сохранение конкурентоспособности, – отметил Брэд Сурак (Brad Surak), директор по продуктам и стратегии развития Hitachi Vantara. – Обширный опыт Hitachi в сфере производства и информационных технологий носит уникальный характер и закладывает надежную основу для разработки решений, способных дать ответ на эти вызовы. Мы рады представить серию Lumada Maintenance Insights, еще один комплекс инструментов, который призван помочь нашим заказчикам извлечь максимальную пользу для бизнеса из имеющихся данных».