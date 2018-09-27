Исследование HPE: к 2030 году ИИ обеспечит рост европейских промышленных компаний на 11%

Промышленные компании рассматривают искусственный интеллект (далее − ИИ) как ключевой стимул роста их прибыли за счет повышения эффективности, гибкости и дифференциации. Однако, недостаточное количество и качество данных, и нехватка экспертизы в этой области называют среди проблем, которые нужно преодолеть, чтобы обеспечить более широкое применение ИИ. Таковы ключевые выводы опроса, проведенного среди 858 специалистов и руководителей промышленного сектора, работающих преимущественно в Европе. Исследование проведено компанией Hewlett Packard Enterprise (HPE) и организаторами ведущей европейской конференции Industry of Things World, посвященной промышленному интернету вещей.

Опрос HPE также показал, что промышленные компании будут внедрять гибридную архитектуру, где инфраструктура ИИ будет распределена равномерно между периферийными объектами, центрам обработки данных или облачным хранилищам. Такой подход позволит обрабатывать данные на периферийных устройствах в режиме реального времени, а также проверять данные из разных источников с одновременным обучением моделей.

«ИИ выходит из лабораторий и становится технологией, определяющей новые стандарты в скорости и эффективности решения рутинных, но достаточно сложных задач, − сказал Александр Шумилин, менеджер по развитию бизнеса департамента инфраструктурных решений Hewlett Packard Enterprise в России. – Помимо теоретического интереса к ИИ со стороны представителей промышленности, мы уже видим ряд успешно реализуемых проектов с отличными результатами. Эти проекты показали высочайшую важность квалифицированной подготовки исходных данных».

Большинство респондентов (61%) уже занимаются развитием ИИ в своих компаниях, причем 11% уже внедрили эту технологию в основные функции или виды деятельности, 14% планируют сделать это в течение следующего года и 36% оценивают возможности внедрения.

В среднем респонденты рассчитывают, что в результате внедрения ИИ их выручка вырастет на 11,6% к 2030 г., и одновременно с этим их маржа вырастет на 10,4%. Ожидается, что ИИ принесет выгоду практически на всех этапах производства, а также позволит дифференцировать продукты и услуги компаний. Подобные ожидания подогреваются высокими показателями успеха завершенных проектов с использованием ИИ: 95% респондентов, которые уже внедрили ИИ в своей компании, говорят, что они достигли, превысили или значительно превысили свои целевые показатели.

Участники опроса в среднем планируют инвестировать 0,48% своей выручки в ИИ в ближайшие 12 месяцев. Это значительная сумма, учитывая, что средний общий бюджет на ИТ в производственной промышленности составляет 1,95% от выручки. В соответствии с этим позитивным прогнозом, две трети респондентов ожидают, что новые рабочие места, созданные ИИ, компенсируют или превзойдут количество рабочих мест, которые исчезнут в результате его внедрения.