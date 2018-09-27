«Связной | Евросеть»: смартфонами стали платить чаще на 25%

Объединенная компания «Связной | Евросеть» сообщила о том, что держатели карт «Кукуруза» Mastercard — банковской карты и карты программы лояльности технологичной сети «Связной | Евросеть» — все чаще используют бесконтактные способы оплаты. В августе 2018 г. количество транзакций при помощи смартфонов увеличилось на 25% относительно июля текущего года, оборот вырос на 30%, средний чек по таким операциям вырос на 15% и составил 734 руб.

Наивысший рост количества транзакций — 76% в августе по сравнению с июлем 2018 г. — наблюдается у пользователей, которые активировали функцию бесконтактной оплаты смартфоном в мобильном приложении «Кукуруза». Выручка от подобных транзакций за рассматриваемый период выросла на 109%, средний чек составил 770 рублей (+19%).

Дмитрий Гладков, директор по развитию цифровых сервисов объединенной компании «Связной | Евросеть», сказал: «Бесконтактные платежи — очевидный тренд, одно из ключевых направлений развития платежных технологий. Ожидается, что в 2020 г. бесконтактные формы оплаты будут поддерживаться на всей территории РФ. При этом, мобильные устройства обещают стать основным инструментом бесконтактной оплаты, потеснив традиционный пластик. Держатели карт "Кукуруза" давно оценили преимущество оплаты покупок с помощью смартфона, и уровень вовлеченности пользователей в "бесконтакт" постоянно растет. Мы рады, что совместно с нашими партнерами можем предоставлять клиентам самые современные технологии для качественной и комфортной жизни».

С помощью смартфона держатели карт «Кукуруза» предпочитают оплачивать покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах, ресторанах и кафе, также популярны платежи на заправках и в категории «Красота и здоровье». Среди российских городов бесконтактной оплатой чаще всего пользуются в Москве, где прирост в количестве составил 98,5%, в обороте 143,5%, Санкт-Петербурге (110,5%; 42,5%), Калининграде (71%; 87%), Екатеринбурге (76%; 52%) и Новосибирске (70%; 23%).

Для оплаты покупок картой «Кукуруза» бесконтактным способом в любом POS-терминале мира достаточно иметь смартфон с модулем NFC и операционной системой Android версии 4.4 и выше. Бесконтактная оплата реализована в мобильном приложении «Кукуруза» на базе технологий хост эмуляции карт (Host Card Emulation, HCE) и Masterсard Cloud Based Payments (MCBP).

После подтверждения согласия на подключение сервиса бесконтактных платежей вводом одноразового пароля из SMS, смартфон становится полноценным средством оплаты. В мобильное приложение пользователя загружаются данные, необходимые для совершения NFC-платежей. Когда смартфон подносится к терминалу, на экране отображается сумма покупки и информация об успешности проведения платежа. Продукт защищен от взлома и клонирования как на уровне самого приложения, так и на уровне процессинга. Активировать бесконтактную оплату можно на нескольких устройствах.

Комиссия за NFC-транзакции не взимается. Пользователь может отслеживать историю бесконтактных платежей online по факту совершения оплаты в мобильном приложении или платежном кабинете «Кукуруза».

Всего держателям карты «Кукуруза» доступны пять технологий, которые позволяют оплачивать покупки бесконтактно: именная карта «Кукуруза» с технологией бесконтактной оплаты, технология бесконтактной оплаты NFC на базе технологий хост эмуляции карт (Host Card Emulation, HCE) и Masterсard Cloud Based Payments (MCBP), Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Каждый из указанных способов пользуется популярностью у клиентов, благодаря активному темпу развития бесконтактных платежей и своему удобству.