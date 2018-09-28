Legrand запускает новую структурированную кабельную систему LCS3

Группа Legrand, специалист по электрическим и информационным системам зданий, объявляет о запуске нового решения – структурированной кабельной системы LCS3, идеально подходящей для современных мультимедийных сетей, технологий и приложений, говорится в сообщении пресс-офиса компании.

Элементы системы нового поколения адаптированы для российского рынка и позволяют повысить производительность, эффективность и масштабируемость при построении информационных сетей. Широкая линейка оборудования на базе медного кабеля и оптического волокна – 113 разновидностей оптических кабелей, уникальный медный кабель LTX – обеспечивает бесперебойную работу в условиях роста трафика информации, расширения локально-вычислительных сетей, увеличения скорости передачи данных и повышения требований к безопасности пользователей.

Высокая скорость передачи данных и энергоэффективность системы позволяют применять LCS3 в решениях как для локальных сетей (LAN), так и для многофункциональных центров обработки данных (ЦОД). Дополнительным преимуществом системы является использование коннекторов нового поколения RJ45 высокой плотности и медных патч-панелей высокой плотности с инновационной системой монтажа и обслуживания, что делает ее незаменимой для коммерческого, банковского и жилого секторов. Как указано в сообщении, оптимальная организация кабелей в шкафах и стойках, удобство сборки и широкий выбор комплектующих обеспечат высокую производительность и долговечность работы оборудования.

Оптические полки нового поколения обеспечивают масштабируемость системы LCS3 за счет легкости монтажа и удобства обслуживания. Особенностью продукта являются модульные оптические полки с кассетами, которые предусматривают возможность совместной установки медных и оптических кассет и способствуют быстрой фиксации и извлечению из шкафа/стойки. С запуском LCS3 у компании Legrand впервые появились оптические полки высокой (96 портов LC) и сверхвысокой (144 порта LC) плотности.

Высокоскоростное решение на базе медного кабеля LCS3 категории 8 состоит из кабелей, патч-кордов, патч-панелей и коннекторов, устанавливаемых без инструментов и обеспечивающих передачу данных на скорости до 40 Гбит/с. В усовершенствованных энергоэффективных шкафах с высокой нагрузочной способностью используется новейшая система распределения воздушных потоков, позволяющая значительно снизить потребление электроэнергии. Кроме того, серверные, телекоммуникационные и настенные шкафы, входящие в систему LCS3, выдерживают нагрузку до 1500 кг (настенный 100 кг). В LCS3 представлено разнообразие запатентованных инноваций Legrand, в том числе модульная кассетная система и коннекторы нового поколения высокой плотности говорится в сообщении. Технология PoE позволяет передавать по информационному кабелю Ethernet питание для таких устройств, как точки доступа Wi-Fi, камеры видеонаблюдения и др. Кабель позволяет передавать данные и питание для всех периферийных устройств. Все медные коннекторы в линейке сертифицированы по стандарту PoE+ и готовы для применения в соответствии с новым стандартом PoE++.

Широкий спектр услуг и инструментов поддержки обеспечивает дополнительные преимущества на каждом этапе проекта, независимо от степени удаленности клиента.

«Следуя основным мировым тенденциям, Группа Legrand продолжает укреплять свои позиции в перспективных сегментах рынка и предлагает инновационные решения, отвечающие возрастающим потребностям клиентов. Инвестиции в разработку и проектирование структурированных кабельных систем позволяют нам расширить свое предложение и достичь высочайшего уровня производительности» – отметил Иван Крохмальный, Директор по развитию, Legrand Россия и СНГ.