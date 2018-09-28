ЦИАН запустил сервис, упрощающий получение ипотеки
ЦИАН запустил новый сервис «ЦИАН.Ипотека», позволяющий покупателю жилья получить одобрение ипотеки прямо на сайте ЦИАН. Сервис дает возможность онлайн отправить единую заявку на ипотечный кредит и за две минуты получить лучшее предложение сразу от нескольких банков.
Особенностью ипотечного сервиса на сайте ЦИАН является простота заполнения анкеты – система предлагает подсказки при вводе имени, адреса, информации о месте работы, паспортных данных и т.д. В среднем на заполнение анкеты уйдет не более десяти минут, ценность сэкономленного времени увеличивается в разы и за счет того, что анкета универсальная для всех банков – не надо заполнять одно и то же несколько раз. После отправки анкеты в режиме онлайн заявитель получает предварительное решение и приглашение загрузить необходимые документы. Останется получить окончательное решение от банка и согласовать с персональным менеджером время визита для заключения сделки.
На начальном этапе решение можно будет получить в 11 банках: «Тинькофф банк», Газпромбанк, «Дельтакредит», «Абсолют банк», «Дом.рф» (до марта 2018 г. – АИЖК), Юникредитбанк, «Банк уралсиб», «СМП банк», «Банк жилищного финансирования», «Восточный» и Металлинвестбанк. В дальнейшем количество банков-партнеров будет увеличиваться и охватит всех ведущих игроков на рынке ипотечного кредитования.
Благодаря большому количеству банков-партнеров пользователь ЦИАН получает возможность выбирать из выгодных предложений. На сегодняшний день минимальная ставка по ипотечным программам составляет 6% годовых. Причем новый сервис позволяет оформить кредит не только на покупку квартир или апартаментов в новостройках, но и на приобретение машино-мест, вторичного жилья, коттеджей и таунхаусов.
Новый продукт доступен всем пользователям сайта ЦИАН, подать заявку могут жители любого региона России – на сегодняшний день провести ипотечную сделку с участием одного из банков-партнеров можно в 941 городе страны.
«Преимущество ЦИАН заключается в том, что теперь пользователь может на одной площадке подобрать интересующий объект недвижимости и сразу же привлечь финансирование на его покупку. Теперь покупателю не нужно изучать сайты разных банков в поисках лучших предложений, ходить по отделениям и заполнять множество анкет. Все действия можно выполнить онлайн за считанные минуты. Останется только договориться с продавцом и посетить банк для заключения сделки.», – отметил Дмитрий Камалдынов, директор бизнес-юнита «ЦИАН.Финансы».