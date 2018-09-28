В Москве запущен бизнес-дайджест об изменениях в законодательстве

В столице заработал «Законодательный бизнес-дайджест» — новый онлайн-инструмент для предпринимателей и юристов. Сервис позволит пользователям проще ориентироваться в нормативных документах и оперативно узнавать об изменениях в федеральном и региональном законодательстве, говорится в сообщении пресс-службы Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПиИР).

«Правительство Москвы постоянно расширяет линейку бесплатных онлайн-сервисов для бизнеса. Это полезные цифровые помощники, которые позволяют экономить и время, и деньги. Например, на консультационных услугах. Новый инструмент, по сути, — персонализируемый навигатор по нормативно-правовой базе и изменениям в ней», — сказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина.

Ознакомиться с содержанием дайджеста можно на сайте или подписавшись на рассылку. Все сообщения делятся на категории по различным сферам предпринимательской деятельности: торговля, строительство, недвижимость, транспорт, здравоохранение. Также пользователям предлагается выбрать тип обзора (федеральный и/или региональный) и интересующий их период.

Новый онлайн-помощник запущен столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития и ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Предприниматели, которые изъявят желание более детально изучить изменения в законодательстве, могут получить консультацию в любом из 15 Центров услуг для бизнеса, которые открыты во всех административных округах Москвы. Кроме того, как говорится в сообщении, в конце сентября в столице запускается серия из 70 тренингов об изменениях в законодательстве для руководителей, юристов, специалистов кадровых и бухгалтерских служб малых и средних предприятий. Длительность каждого тренинга — от 2 до 6 академических часов.