Google Карты: обновление дает информацию о пробках и расписании транспорта

Новые функции Google Карт помогут пользователям планировать ежедневные поездки, заранее узнавать о проблемах на дорогах и по возможности избегать их, говорится в сообщении пресс-службы Google.

В Google Картах появилась вкладка, на которой можно одним касанием посмотреть всю актуальную информацию о пробках и расписании транспорта с учетом регулярных маршрутов. Сервис определит возможные неожиданности на дороге и предложит в случае необходимости заложить дополнительное время (например, из-за серьезных пробок или аварии). Также будут предложены альтернативные маршруты, которые позволит быстрее добраться до необходимой точки. На устройствах Android также работают уведомления о задержках и проблемах на маршруте, так что ожидается, что информация об аварии поступит заранее.

Новая функция для тех, кто совмещает поездки на автомобиле с поездками в общественном транспорте даст возможность получать полезную информацию о каждом отрезке пути: есть ли по дороге пробки, когда прибудет следующий автобус, сколько идти от остановки до нужной точки. Все данные рассчитываются автоматически и определяется предполагаемое время прибытия.

Кроме того, теперь жители 13 городов России (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Казань, Нижний Новгорода, Пермь, Омск, Новосибирск, Самара) смогут в реальном времени отслеживать перемещения своих автобусов и троллейбусов на карте.

Google Play Музыка и Apple Music интегрированы в Google Карты, чтобы можно было прослушивать музыку, не отключая навигацию, что позволит не переключаться между разными приложениями. Ожидается, что в скором времени будет добавлена еще и YouTube Music.

Новые функции начнут появляться на Android и iOS уже с этой недели. Чтобы воспользоваться ими, необходимо обновить приложение Google Карты в Play Маркете или App Store.