oneFactor запустил облачную платформу для ритейла

oneFactor, разработчик сервисов на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, запустила облачную платформу для ритейла, которая позволяет идентифицировать и профилировать покупателей на основе аналитики собственных данных ритейлеров в объединении с данными мобильных операторов, интернет-компаний и Wi-Fi-провайдеров.

Технология компании дает возможность в режиме реального времени идентифицировать покупателя, определить его портрет и сформировать продуктовую рекомендацию. Использование платформы oneFactor позволяет ритейлерам оценивать потенциал расположения точек продаж через поиск потенциальных покупателей своей продуктовой линейки, находить оптимальное месторасположение для открытия новых точек с аналогичным ассортиментом, проводить супертаргетинг и look-a-like моделирование целевой аудитории, прогнозировать товарооборот, измерять конверсию рекламных кампаний в целевые действия, например, в посещения или чеки, а также проводить омниканальные рекламные кампании и пр.

Платформа компании идентифицировала покупателей продуктоматов сети «Утконос». В результате анализа выяснилось, что 55% заказов совершаются с доставкой в продуктоматы в непосредственной близости от места работы и всего 15% заказов – около домов покупателей. Это связано с тем, что клиенты-автомобилисты не хотят тратить время после работы на посещение магазина или ожидание курьера дома. При этом средний чек при заказе в продуктомат около работы ниже в среднем на 20%, что объясняется нежеланием покупателей заказывать большое количество товаров без возможности оперативно доставить их в свой холодильник. Ядром целевой аудитории среди пользователей продуктоматов являются женщины в возрасте 25-45 лет с уровнем дохода выше среднего по Москве.

На следующих этапах сотрудничества для повышения охвата целевой аудитории планируется оптимизировать существующую сеть продуктоматов «Утконоса» в соответствии с основным паттерном их использования, а также разработать персональные предложения для каждого покупателя на основании поведенческих характеристик и запустить омниканальные рекламные кампании для оптимизации рекламного бюджета при сохранении показателей по охвату и конверсии.

«Сегодня новые технологии для ритейла – не модное ноу-хау, это инструмент выживания на конкурентном рынке. Ритейлеры все больше задаются вопросами - как измерить эффективность маркетинговой кампании, определить портрет целевой аудитории и провести таргетинг, выбрать оптимальную локацию для открытия торговой точки, посчитать конверсию из офлайн-каналов, спрогнозировать спрос и повлиять на увеличение продаж. Платформа oneFactor помогает решить все эти задачи. Мы хотим использовать максимум возможностей и высокотехнологичных решений, чтобы предсказывать желания наших покупателей и реагировать на их изменение в режиме реального времени», – отметила руководитель проекта «Продуктоматы Утконос» Татьяна Иванова.

«В этом году компания oneFactor выпустила на рынок набор инновационных сервисов для розничного ритейла. Среди наших клиентов – крупнейшие российские компании, и мы рады, что интернет-гипермаркет Утконос также вошел в их число. Наша платформа уже помогает как онлайн, так и офлайн ритейлерам повышать эффективность своего бизнеса во многих направлениях: начиная от оптимизации собственный сети и заканчивая управлением клиентской базой через системы рекомендаций, основанные на аналитике объединенных данных ритейла и прочих индустрий», - сказал директор по аналитике и алгоритмам oneFactor Максим Воеводский.