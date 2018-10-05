Volkswagen и Microsoft создадут облачную платформу подключенных автомобилей

Microsoft и Volkswagen сообщили о совместной разработке специализированной облачной платформы Volkswagen Automotive на базе облака Microsoft Azure и платформы интернета вещей Azure IoT Edge, которая позволит водителям беспрепятственно получать доступ к цифровым сервисам на ходу.

Платформа объединит приложения от различных производителей в автомобиле и на других устройствах в единое цифровое пространство. Например, водитель сможет продолжить слушать в машине ту музыку, которую слушал дома, потом переключиться на конференц-вызов, а после проверить свой онлайн-календарь.

Облако Volkswagen будет использовать облачные сервисы Microsoft, включая Azure IoT, PowerBI и Skype. Они помогут создать пользовательский опыт на основе телематики и решений для повышения производительности.

По мнению Volkswagen, программное обеспечение и сопутствующие сервисы будут ключевым элементом для дифференциации автопроизводителей в будущем.

«Будет недостаточно просто создавать отличные машины, поэтому Volkswagen Group – и особенно основной бренд Volkswagen, создающий легковые автомобили, – активно инвестирует в технологии автономности и электромобили», – сказал Хейко Хеттель, глава подразделения подключенных автомобилей Volkswagen Group.

В рамках партнерства Volkswagen также откроет новое подразделение недалеко от штаб-квартиры Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, США, которое будет напосредственно заниматься разработкой новой облачной платформы. Microsoft будет содействовать Volkswagen в найме персонала, консалтинге, а также делиться собственной облачной экспертизой.