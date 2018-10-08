Honor объявил о сотрудничестве с российской AliExpress Tmall

Honor объявил о начале сотрудничества с лидирующей в России торговой онлайн-площадкой AliExpress Tmall. В онлайн-магазине Honor Tmall посетители смогут приобрести уже полюбившиеся модели смартфонов Honor 10, Honor 9 lite, Honor 7X и ряд других, а также получат эксклюзивный доступ к новинкам и скидкам.

Так, с 8 по 14 октября при покупке смартфона Honor 7C Pro можно получить скидку 5000 руб., при приобретении Honor 10 – скидку 2500 руб.

Пользователи площадки смогут приобрести сертифицированные смартфоны Honor с доставкой «день-в-день» в Москве, быстрой доставкой в крупнейших городах России и возможностью забрать заказ в нескольких сотнях точек выдачи Tmall.

Ориентированный на молодую аудиторию бренд Honor уделяет особое внимание онлайн-торговле, которая активно развивается во всех регионах мира и в России. Сотрудничество Honor и Tmall позволит Honor привлечь больше интернет-пользователей, и это станет еще одним шагом к укреплению позиций бренда на российском рынке, где он занимает лидирующие позиции, достигнув почти троекратного роста за 2018 год.