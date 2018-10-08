Игроки рынка цифрового контента и ККТ займутся созданием Национального каталога

Контент сервис провайдер CloudContent и производитель онлайн-касс «Эвотор» объявили о сотрудничестве с Центром развития перспективных технологий по созданию и наполнению Национального каталога товаров. Компании подписали с ЦРПТ меморандумы о взаимодействии.

Национальный каталог – это унифицированный справочник, содержащий подробные характеристики продаваемых в России товаров. Проект создается участниками рынка. Каталог является необходимым элементом Единой системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров Честный ЗНАК, которая защищает потребителей от контрафакта, контрабанды и фальсификата.

«Постоянный интерес бизнеса – от крупных ритейлеров и табачных компаний до производителей контрольно-кассовой техники и ПО – говорит о важности и ценности Национального каталога для рынка. Мы рады, что идет такое активное подключение новых игроков. К нам присоединились CloudContent и "Эвотор", – отметил генеральный директор каталога Андрей Кириллов.

Над наполнением платформы уже работают ритейлер X5 Retail Group, «Бритиш Американ Тобакко», Роскачество, ECR Russia, АКОРТ, передовые контент сервис провайдеры «Диском» и Brandquad, уточнил он. Всего каталог насчитывает более 130 производителей, 6,8 тыс. поставщиков, в нем зарегистрировано 220,2 тыс. товаров. Оператором и инвестором проекта является Центр развития перспективных технологий.

«Мы уже приступили к систематизации в описании продуктов, чтобы предложить своим клиентам удобный способ быстрой загрузки пополняемой базы штрих кодов. Это позволит кассирам существенно сократить время на заведение номенклатуры товаров в базу, а предпринимателям – вести более качественную товарную аналитику и в целом повысить эффективность бизнеса. Результаты этой работы могут быть использованы для пополнения Национального каталога», - сказал старший менеджер продукта «ЭВОТОР.Аналитика» Андрей Котов.

«Стандартизация информации о товарах позволит компаниям не только экономить время на описание своей продукции с учетом требований рынка, но и развивать бизнес за счет появления дополнительных полезных сервисов. Мы готовы делиться своими ресурсами и экспертизой для создания Национального каталога – фундаментальной платформы будущего рынка», – отметил коммерческий директор CloudContent Дмитрий Безруков.