«Mail.ru для бизнеса» представила сервис для поиска фото посетителей мероприятий

Mail.ru объявила о запуске сервиса на основе технологий компьютерного зрения «Vision для мероприятий». С его помощью посетители мероприятий смогут моментально находить кадры с собой среди массы снимков.

Сервис «Vision для мероприятий» состоит из физической интерактивной стойки с камерой и программного обеспечения, работающего на базе алгоритмов машинного обучения, разработанных в Mail.ru group.

На конференциях, форумах, фестивалях и других крупных мероприятиях фотографы делают тысячи снимков. Чаще всего спустя несколько часов или дней публикуется 10-100 из них, а остальные оседают в архивах, не попадая в руки участников. Теперь, чтобы найти свои фотографии, посетителю достаточно подойти к стойке и сфотографироваться. Снимки можно отправить на свой email: в письме придет ссылка на облачную папку, где будут собраны все найденные изображения, включая сделанные после запроса. Если их еще нет, Vision запомнит человека и вышлет письмо со ссылкой, как только появятся фотографии.

«"Vision для мероприятий" на практике показывает, как современные технологии облегчают нашу жизнь, автоматизируя и упрощая процессы, которые раньше казались невозможными, — сказал руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru group Егор Ганин. — С его помощью организаторы смогут повысить лояльность посетителей и увеличить резонанс в соцсетях, а гости получат свои снимки. Мы уже успешно протестировали сервис совместно с нашими партнерами и открыты для общения со всеми представителями рынка».

Сервис уже был протестирован на таких мероприятиях как Data Fest, PyCon, РИТ++, VK Fest, WarFest, «Техноатом», «Техносфера», «День Вышки» и других.