«Мегафон» сообщил о новом российском рекорде скорости интернета в своих LTE-сетях

Сеть 4G LTE столичного «Мегафона» выступила технологической площадкой для замера максимально возможной скорости передачи данных на новом смартфоне Samsung Galaxy Note9. По результатам теста, как сообщили в «Мегафоне», впервые в России успешно пройден рубеж в 1 Гбит/с на коммерческом смартфоне в коммерческой сети лицензируемого частотного спектра.

Максимальная скорость 1,059 Гбит/с была достигнута в ходе совместных тестов технических специалистов «Мегафона» и Samsung. Загрузка данных осуществлялась с сервера мобильного оператора. Измерение скорости производилось профессиональным программно-измерительным комплексом, установленным на смартфоне SamsungGalaxy Note 9.

«Впервые в России на коммерческом смартфоне в коммерческой сети 4G LTE cat.18 пройдена отметка скорости в 1 Гбит/с. Это стало возможным благодаря агрегации трех несущих по 20MHz, MIMO 4x4, модуляции 256QAM и программного обеспечения производителя сетевого оборудования Nokia. Сегодня гигабитные скорости по праву принадлежат клиентам столичного "Мегафона" и обладателям современных смартфонов Samsung», – отметил Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре компании «Мегафон».

«Потребление мобильного интернета у клиентов с флагманскими смартфонами выросло в три раза за последние два года в сети столичного "Мегафона". Высокие скорости часто используют для отправки файлов с презентациями, видеоданными, а также для работы с облачными ресурсами. Но это только начало. В будущем новым драйвером роста спроса на быстрые сети и смартфоны станет развитие мира контента дополненной и виртуальной реальностей, развитие образовательных программ, инженерного моделирования, киберспорта, медицины. Другими словами, нас ждет новая эра скоростей во всех направлениях жизни человека, и "Мегафон" уже готовится к этим эволюционным изменениям, первым открывая новые возможности для своих клиентов», – сказал Влад Вольфсон, коммерческий директор компании «Мегафон».

«Современные технологии позволяют достигать результатов, которые еще несколько лет назад казались фантастикой, и результаты недавнего теста Galaxy Note9 в сети "Мегафона" – яркое тому подтверждение. Невероятно высокая скорость передачи данных означает, что пользователи нашего нового флагмана могут наслаждаться стримингом 4K видео и играть в лучшие игры, используя облачные сервисы, прямо в мобильных сетях», – сказал глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.

Смартфон Samsung Galaxy Note9 получил чип Exynos 9810, оснащенный LTE-модемом cat.18, что позволяет достигать скорости скачивания 1,2 Гбит/с и 200 Мбит/с при загрузке. LTE-модем, разработанный в партнерстве с компанией Anritsu, предлагает увеличение производительности на 20% по сравнению с модемом предыдущего поколения cat.16, обладавшим скоростью передачи данных 1 Гбит/с. Чтобы максимально повысить скорость передачи, смартфон использует технологию 4×4 MIMO (Multiple-Input, Multiple-OutputMIMO – многоканальный вход, многоканальный выход) и квадратурную схему амплитудной модуляции 256-QAM.