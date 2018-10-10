«Яндекс» премирует разработчиков навыков для «Алисы»

«Яндекс» объявил конкурс «Премия Алисы». Каждый месяц компания будет награждать разработчиков, которые учат «Алису» новым навыкам. До конца года они получат в общей сложности больше миллиона рублей. Конкурс запущен в честь дня рождения «Алисы» — сегодня, 10 октября 2018 г., ей исполняется ровно год.

Научить «Алису» чему-то новому может любой желающий. Для этого нужно придумать сценарий навыка, запрограммировать его на любом языке и добавить в голосовой помощник через платформу «Яндекс.Диалоги». Навык появится в каталоге «Алисы» и будет доступен всем пользователям. Они смогут найти его в соответствующем тематическом разделе или подборке. А чтобы о новом умении «Алисы» узнали как можно больше людей, можно рассказать о нем, например, в соцсетях.

Раз в месяц команда «Алисы» будет выбирать пять лучших навыков и награждать их создателей. Премию получат авторы самых популярных навыков, к которым люди возвращаются вновь и вновь. Будет учитываться также, насколько эти навыки полезны — делают ли они жизнь людей приятнее и интереснее. Автор лучшего навыка получит 150 тыс. руб., остальные победители — 100, 85, 70 и 50 тыс. руб. соответственно. Претендовать на премию могут только независимые разработчики, конкурс продлится до конца года.

«Чтобы создать хороший навык, не нужно быть суперпрограммистом. Это может сделать даже новичок. Тут важна сама идея, сценарий взаимодействия с пользователем. Если удастся нащупать что-то, что правда нужно людям, навык станет популярным. И сейчас хороший момент, чтобы попробовать себя в этом деле, потому что разработка навыков для голосовых помощников только начинает развиваться», — сказал Денис Филиппов, руководитель «Алисы».

«Алиса» доступна в «Яндекс.Браузере» для Windows и мобильных устройств, в приложении «Яндекс», «Навигаторе» и «Яндекс.Станции». Она умеет искать в интернете, знает множество игр и способна помогать в делах. Сейчас в арсенале «Алисы» 28 тыс. навыков, 900 из них — это чат-боты. Например, она запросто закажет пиццу или найдет билет на самолет. И хотя «Алиса» уже многое умеет, она готова учиться новому.