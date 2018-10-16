«Билайн» развернул стандарт NB-IoT на сети LTE в Новосибирске

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о запуске впервые на территории Сибири и Дальнего Востока в Новосибирске в тестовом режиме стандарт NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) – современную технологию интернета вещей на сети.

Технология функционирует на базе сетевого оборудования Ericsson поверх сети LTE на частотах 1800 МГц. Сейчас стандарт NB-IoT в тестовом режиме развернут на двух площадках в Новосибирске. Первая находится недалеко от центра города в районе пересечения улицами Гурьевской и Добролюбова улицы Кирова. Вторая зона расположена на территории Академпарка, с которым Билайн в рамках форума «Технопром-2018» подписал соглашение о сотрудничестве в целях развития инновационных проектов. Одним из пунктов соглашения предусмотрено развитие сети мобильной связи на территории Академгородка, как пилотной площадки для современных и новых технологий. Обе зоны NB-IoT имеют радиус действия порядка 1 км и способность единовременно подключить несколько тысяч устройств.

Денис Шишканов, руководитель технического департамента «Билайн» региона Восток, сказал: «NB-IoT дает возможность подключить к сети большое число автономных устройств – например, медицинских датчиков, приборов энергопотребления, охранных систем, транспорта, устройств «умного дома». Среди преимуществ стандарта – огромная емкость (можно подключить тысячи датчиков на одну базовую станцию), небольшое энергопотребление, увеличенная зона обслуживания, проникающая способность и низкая стоимость устройств. Технология, предназначенная специально для реализации сервисов интернета вещей, только начинает внедряться в России и открывает операторам широкие возможности – в частности, в корпоративном сегменте».

На данном этапе в Академгородке происходит тестирование универсального NB-IoT модема производства компании «Вега-абсолют». Этот модем работает по технологии NB-IoT и может собирать данные сразу с нескольких устройств, а затем передавать эти данные в сеть по заданному графику. Передаваемые данные могут быть любыми от температуры до количества открытий двери, – все зависит от подключаемых внешних устройств.

Максим Каруля, коммерческий директор компании «Вега-абсолют», отметил: Новосибирская компания "Вега-Абсолют" занимается производством электронных устройств более 20 лет и в последние два года принимает активное участие в развитии отечественного рынка оборудования на базе технологий низкого энергопотребления. Опыт и профессионализм нашей команды позволяют предложить рынку новую линейку оборудования, работающего по стандарту NB-IoT. Мы уверены, она достаточно быстро станет востребованной пользователями сотовых сетей: от коммерческих компаний до индивидуальных абонентов, которые оценят простоту и удобство новой технологии. В перспективе, такие решения станут частью системы "Умный город" и будут способствовать развитию цифровой экономики в нашей стране».

«Билайн» активно развивает стандарт NB-IoT. 17 сентября состоялось подписание стратегического соглашения с ведущим поставщиком инфокоммуникационных решений, компанией Ericsson, в области практического изучения и тестирования технологий мобильной связи пятого поколения (5G) сроком на два года. Стратегическое партнерство предусматривает совместную деятельность в области пилотных испытаний технологий 5G и интернета вещей (IoT, Internet of Things). В частности, развитие гибкости и эффективности использования радиочастотного спектра, внедрение новых подходов к сетевой архитектуре, предусматривающих проекты по эволюции ядра сети до 5G Core. Партнерство также включает запуск технологии Massive MIMO на сетях «Билайн», а также создание демонстрационного кластера 5G.

Ранее оператор связи уже запустил на базе сетевого оборудования Ericsson открытую тестовую площадку для разработчиков решений IoT (Internet of Things, интернет вещей) на сети нового стандарта NB-IoT (Narrow Band Internet of Things). Тестовая зона «Билайн» расположена на территории «Умного квартала» в районе Марьино Москвы.

Стандарт NB-IoT позволяет обслуживать до десяти тысяч устройств в зоне действия одной базовой станции. На территории открытой зоны «Билайн» установлено две базовые станции, охватывающие площадь порядка одного квадратного километра жилой застройки. Кроме того, сеть обеспечивает проникновение сигнала в труднодоступные места, такие как подвалы, стояки, подземные парковки, что существенно важно для тестирования устройств интернета вещей в сфере ЖКХ. Немаловажно, что сами датчики могут работать всего от одной батарейки до 10 лет, что удобно для использования в труднодоступных местах и позволяет выдерживать сроки между поверками.