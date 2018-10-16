«Мегафон» развернул 4G-покрытие в перегонах пяти веток столичного метро внутри Кольцевой линии

«Мегафон» объявил о том, что первым среди операторов обеспечил связью стандарта 4G тоннели пяти веток метро внутри Кольцевой линии. К концу 2019 г. компания планирует освоить все перегоны столичного метрополитена.

Связь четвертого поколения стала доступна в перегонах внутри Кольцевой линии, на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской ветках. Сейчас на 70% покрыты перегоны Замоскворецкой линии, а также все тоннели Кольцевой. Напомним, что «Мегафон» развернул свою сеть на всех станциях московского метро, начиная с 2016 г.

«Клиенты столичного "Мегафона" стали первыми пользоваться 4G в перегонах Кольцевой линии в 2017 г. С начала текущего года наше 4G-покрытие в перегонах выросло более чем в пять раз. Центральная часть перегонов московского метро уже на 80% покрыта нашей сетью. Наши абоненты общаются в социальных сетях и смотрят видео в метро на максимальной скорости до 100 Мбит/сек, – отметил Евгений Новоселов, технический директор столичного филиала "Мегафона". – К концу 2019 г. мы планируем покрыть все перегоны, что сделает поездки в метро еще более комфортными для тех, кто привык оставаться на связи даже под землей».

За последние девять месяцев трафик мобильного интернета в метро вырос в два раза. Сегодня ежедневно клиенты качают почти 17 ТБ данных, по объему это сравнимо с 4,3 тыс. художественных фильмов в качестве 4K.

Компания «Мегафон» не ограничила развитие 4G только перегонами в центре Москвы. Сегодня сеть доступна уже в двух тоннелях от «Парка Культуры» до «Фрунзенской», и далее до станции «Спортивная», а по Серпуховской-Тимирязевской линии построено сплошное покрытие трех перегонов от «Менделеевской» до «Тимирязевской». Быстрый интернет и качественная голосовая связь стандарта 4G стали доступны в шести перегонах Солнцевской линии от «Мичуринского проспекта» до «Рассказовки».

Ежедневно сетью «Мегафона» в московском метрополитене пользуются до 3 млн пассажиров. Это сравнимо с населением Литвы или Армении. Топ-5 наиболее популярных направлений трафика у абонентов, кто пользуется связью в перегонах метро: мессенджеры; посещение сайтов; социальные сети; обновление программного обеспечения; стриминг видео.