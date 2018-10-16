Visa и портал «Оплата госуслуг» объявили о продлении акции «Цени время вместе с Visa»

Портал «Оплата госуслуг» и международная платежная система Visa объявляют о продлении акции «Цени время вместе с Visa» и продолжают разыгрывать ценные призы.

Принять участие в акции можно до 16 декабря 2018 г., оплачивайте государственные услуги, налоги, штрафы на портале oplatagosuslug.ru и в мобильных приложениях «Оплата налогов ФНС России», «Оплата штрафов ГИБДД без комиссии» и «Оплата услуг Росреестра», используя карту Visa. Обладатели ценных призов определяются еженедельно (Smart-браслеты) и каждый месяц (Smart-часы) в период проведения акции. Уже в октябре среди участников акции будет разыгран Главный приз – автомобиль.

Портал «Оплата госуслуг» предлагает пользователям производить оплату услуг дистанционно при помощи мобильного телефона и банковской карты. Сервисы реализованы в партнерстве с группой компаний «Моби.Деньги», которая обеспечивает безопасность платежей с применением международного стандарта защиты информации Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).