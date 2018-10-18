«Яндекс» объявил о покупке «Партии еды»

«Яндекс.Такси» объявило о планах по приобретению «Партии еды» — одного из крупнейших российских сервисов доставки наборов для приготовления блюд. «Яндекс.Такси» получит в компании долю 83,3%. Еще 16,7% останутся у трех совладельцев «Партии еды», но «Яндекс.Такси» будет иметь право выкупить их доли в течение нескольких лет.

«Партия еды» была основана в 2014 г. За последний год она выросла в три раза и стала одним из лидеров на рынке доставки конструкторов еды в Москве и Санкт-Петербурге. В сентябре 2018 г. «Партия еды» доставила более 200 тыс. комплектов для приготовления ужинов. Две трети клиентов компании пользуются сервисом по подписке, получая продукты еженедельно.

Благодаря сделке «Яндекс» расширит свой фудтех-бизнес, в который входят сервис доставки готовых блюд «Яндекс.Еда» и сервис экономии на покупках «Едадил». «Партия еды» будет использовать логистическую платформу «Яндекса» и его возможности по привлечению новых пользователей.

«Доставка наборов свежих продуктов с рецептом позволяет питаться разнообразно и полезно, не тратить время на походы в магазин и не переплачивать. Команда "Партии еды" добилась отличных результатов благодаря вниманию к мелочам и заботе о качестве на всех этапах, от выбора поставщиков до доставки. Опыт и возможности "Яндекса" в масштабировании бизнеса выведут сервис на новый уровень и сделают его доступным миллионам людей», — сказал операционный директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

После закрытия сделки ООО «Партия еды» останется самостоятельной компанией под руководством сооснователя и генерального директора Михаила Перегудова; функции сервиса будут интегрированы в продукты «Яндекса».