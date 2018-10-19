Лаборатория «IoT Академии Samsung» открылась в Казанском федеральном университете

Samsung объявила об открытии новой лаборатории проекта «IoT Академия Samsung» в Высшей школе ИТИС Казанского федерального университета. В рамках торжественной церемонии состоялось подписание соглашения о намерениях в области развития социально-образовательной программы «IoT Академия Samsung» между Казанским федеральным университетом и компанией Samsung Electronics.

Подготовка специалистов в сфере промышленного интернета вещей на базе новой лаборатории началась в октябре 2018 г. Помимо Высшей школы ИТИС КФУ, занятия по программе «IoT Академии Samsung» стартуют в 10 высших учебных заведениях России, включая вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Томска и Якутска. Пилотные лаборатории интернета вещей и занятия по программе работают в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и Московском технологическом университете (МИРЭА) с осени 2017 г.

На торжественном открытии новой лаборатории присутствовали проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета Марат Сафиуллин, заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан Булат Исмагилов, директор Высшей школы ИТИС Айрат Хасьянов, а также директор департамента по корпоративным проектам и взаимодействию с органами государственной власти Samsung Electronics Сергей Певнев и руководитель группы развития экосистем решений Исследовательского центра Samsung Светлана Юн.

«Компания Samsung продолжает создание центров компетенции по изучению технологий Интернета вещей в ведущих технических вузах страны, и КФУ стал одним из 10 вузов, победивших в конкурсном отборе среди российских вузов. В рамках новой программы студенты университета смогут получить знания и практические навыки в одной из самых перспективных областей ИТ в специально оборудованной лаборатории "IoT Академии Samsung" по методическим материалам, разработанным экспертами исследовательского центра Samsung», – отметил Сергей Певнев, директор департамента по корпоративным проектам и взаимодействию с органами государственной власти Samsung Electronics.

Образовательный проект «IoT Академия Samsung» предоставляет учащимся ведущих технических вузов страны возможность бесплатно получить практические знания в одной из наиболее востребованных сфер информационных технологий. Студенты КФУ смогут пройти годовой учебный курс, построенный на изучении реальных индустриальных кейсов по внедрению интернета вещей, и разработать собственные прототипы устройств интернета вещей.

Компания Samsung предоставляет учебные и методические материалы, разработанные специалистами исследовательского центра Samsung, а также расширенный комплект оборудования для оснащения лаборатории, включающий наборы для быстрого прототипирования, микрокомпьютеры Samsung ARTIK и другие высокотехнологичные устройства.