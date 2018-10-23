«Модульбанк» запустил собственный интернет-эквайринг

«Модульбанк» объявил о запуске интернет-эквайринга, который можно подключить всего за пару шагов. Для этого достаточно заполнить короткую анкету в личном кабинете и после одобрения услуги подписать договор с помощью смс. Клиенту сразу становятся доступны платежи по банковским картам «Мир», Mastercard и Visa.

Деньги за проданный товар или услуги будут поступать клиенту на следующий рабочий день. Предусмотрена динамическая ставка за эквайринг, банк будет отслеживать обороты клиента и автоматически менять ставку по итогам месяца. Если обороты клиента растут, ставка снижается.

Если у клиента есть специальная опция «Розница», которая подключается к «Оптимальному» или «Безлимитному» тарифу, он сразу получает самую комфортную ставку в 2,2% от операции и не привязывается к объемам оборотов. Еще опция «Розница» дает пониженные ставки на учет по кассе и инкассацию.

Сервис интернет-эквайринга дает клиенту возможность отслеживать в личном кабинете все операции и продажи, их статусы, причины отказов, всю детализацию по продажам. Доступны отдельные финансовые отчеты, где отображается сумма продаж за требуемый период, сумма удержанной банком комиссии и конечное возмещение на счет.

«Запуск интернет-эквайринга — логичное продолжение стратегии Модульбанка по развитию самых крутых сервисов для розницы. В числе таких сервисов касса за 0 рублей, финансирование под обороты по кассе, эквайринг с прозрачной и плоской ставкой, бесплатное внесение наличных в тысячах точек или с карты физического лица, аренда торговых терминалов и другие», — отметил совладелец и председатель правления «Модульбанка» Андрей Петров.