PwC: киберспорт обгоняет футбол по потенциалу развития

PwC представила опрос лидеров спортивной индустрии «Из обороны в контратаку». В этом году удалось более чем вдвое увеличить базу респондентов, что позволило получить максимально широкий спектр мнений и оснований для выводов, представленных в исследовании.

Учитывая необратимый переход от эфирного потребления контента к цифровому, в компании ожидают, что популярность спортивного контента, доступного по запросу, будет расти значительными темпами. Таким образом, для спортивных организаций критически важно предлагать своей аудитории интересный и увлекательный контент не только во время прямых трансляций, но и вокруг событий, и в промежутках между турами.

Основным приоритетом спонсоров в ближайшие 3–5 лет по мнению экспертов должен стать точеный таргетинг с помощью возможностей CRM-систем и персонализация предложений на основе данных. При этом брендированный контент, если он эксклюзивный и уникальный, по-прежнему будет актуальным форматом спонсорских активаций.

Киберспорт обладает внушительным потенциалом роста по сравнению со спортивными дисциплинами. Конкуренцию ему могут составить, пожалуй, только футбол и баскетбол с учетом их активной экспансии на новые рынки. Сейчас самое время, чтобы задуматься о взаимодействии с киберспортом. Как минимум для того, чтобы перенять успешный опыт работать с желанной аудиторией современных тинейджеров.

Олег Малышев, руководитель практики оказания консультационных услуг компаниям спортивной индустрии PwC в России, отметил: «Наступление цифровой эпохи, которое характеризуется активным внедрением новых технологий и изменением модели медиапотребления, оказывает значительное влияние и на спортивную индустрию. Клубам, лигам, турнирам и их спонсорам необходимо перестраиваться, чтобы эффективно взаимодействовать с новой аудиторией, в совершенно новых форматах, и оставаться успешными в долгосрочной перспективе».

Эксперты спортивного рынка ожидают, что темпы роста спортивной индустрии в ближайшие годы несколько снизятся – на следующие 3–5 лет респонденты прогнозируют рост порядка 7%, то есть, по мнению лидеров индустрии, рост замедлится на 9,2%.

Более двух третей респондентов отметили, что изменение потребительского поведения молодого поколения является основной угрозой развития спортивного рынка (в прошлом году – 56,6%).

Более половины (56,3%) представителей индустрии уверены, что топ-менеджеры крупных брендов в целом не до конца осознают те изменения, которые происходят в потреблении спортивного контента.

По мнению экспертов спортивного рынка, главным фактором, влияющим на рост стоимости медиаправ, является появление вещателей нового формата, чьи бизнес-модели основаны на платном доступе к контенту. Подобная точка зрения подтверждается последними сделками OTT-сервисов по приобретению прав на трансляции ведущих футбольных турниров. Именно цифровые права эксперты считают наиболее перспективным направлением, прогнозируя рост на 11,5% в ближайшие 3–5 лет.

Почти три четверти респондентов считают, что в приоритете должны быть персонализация предложений и грамотный таргетинг с помощью возможностей CRM-систем.

Примерно одинаковое количество представителей спортивной индустрии прогнозируют дальнейший рост стоимости спонсорских прав (30,7%) и медиаправ (34,2%). Чуть меньшая доля респондентов ожидает снижения стоимости спонсорских прав в среднесрочной и долгосрочной перспективе (16,5%), сомнения относительно перспектив медиаправ возникли у большего числа экспертов (24,4%)

27,5% респондентов уверены, что рынок спортивного спонсорства стабилизируется на определенной отметке, в то время как подобного мнения в отношении рынка медиаправ придерживаются 21,4% респондентов.

Медиаправа должны стать самым быстрорастущим источником дохода киберспорта в 2018 году с учетом прогнозируемого увеличения объема поступлений на 49,6% по сравнению с 2017 годом. Ожидается, что доходы от спонсорства, еще одного ключевого источника дохода, вырастут на 24,8%. Если говорить о более отдаленных перспективах, то, согласно прогнозу PwC, объем киберспортивного рынка в 2022 году должен составить $1,58 млрд, демонстрируя среднегодовой темп роста в 18,4%.

Драйверами роста станут доходы от спонсорства ($500 млн, 31,7% от общего объема рынка), доходы от реализации медиаправ ($449 млн, 28,4% от общего объема рынка) и доходы от рекламы в стримах ($300 млн, 20% от общего объема рынка).

Результаты опроса показывают, что на сегодняшний день киберспорт воспринимают как обособленную индустрию. Эксперты спортивной индустрии считают, что традиционные виды спорта могут во многом перенять опыт быстрорастущей индустрии киберспорта, например, в части работы с аудиторией (этой точки зрения придерживаются 73,8% респондентов).

Полная версия исследования доступна по ссылке.

Опрос проводился компанией PwC в мае–июне 2018 года посредством онлайн-анкетирования руководителей высшего звена, представляющих спортивную индустрию. Всего было получено 470 ответов на вопросы анкеты от экспертов из 42 стран.