Сбербанк и «Яндекс» запустили сервис «Беру» после тестирования

Сбербанк и «Яндекс» запустили маркетплейс «Беру». Тестирование и наполнение площадки товарами от проверенных поставщиков началось в мае 2018 г. С весны более 1 тыс. продавцов разместили почти 100 тыс. товарных позиций в 600 категориях. Сейчас на маркетплейсе можно найти детские товары, бытовую технику и электронику, товары для дома и дачи, товары для животных, продукты питания, косметику, а также заказать доставку лекарств. В период тестирования пользователи сделали более 180 тыс. заказов, что помогло команде «Беру» улучшить сервис к моменту запуска.

«Наша цель — сделать "Беру" площадкой, где человек может купить у разных продавцов все, что ему нужно, сделав один заказ. Сейчас на "Беру" девять разделов, осенью мы добавили два новых — аптечные товары и продукты питания. В будущем мы планируем добавлять новые категории, расширять ассортимент и делать «Беру» еще удобнее для наших покупателей», — сказал Максим Гришаков, генеральный директор компании «Яндекс.Маркет».

«Сегодня рынок онлайн-покупок в России занимает всего 4% от общего объема потребительских покупок, в то время как в развитых странах этот показатель доходит до 15%. Мы уверены, что запуск новой масштабной площадки для интернет-шопинга будет способствовать развитию рынка электронной коммерции в России. "Беру" — это не просто интернет-магазин, а один из ключевых элементов многофункциональной экосистемы продуктов и услуг для наших клиентов, который гарантирует надежность, удобство и доступные цены», — сказал Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

«Запуск "Беру" — важный этап в развитии маркета. Будущее рынка электронной коммерции тесно связано с повышением качества сервиса, заботой о счастье пользователя и развитием технологий. "Яндекс" поможет команде "Беру" создать это будущее, прежде всего с помощью своих технологических разработок: голосового помощника, компьютерного зрения, нейронных сетей для рекомендации товаров или технологии маршрутизации, которая позволяет оптимизировать доставку», — отметил Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса».

С запуском на маркетплейсе появились «Беру» бонусы. Совершая покупки, люди будут получать скидки или бесплатную доставку для будущих заказов. «Беру» позволяет накапливать бонусы: если у пользователя наберется достаточно бонусов для оплаты товара, он сможет купить его по символической цене 1 руб.

Система работает как игра: пользователь не знает, за какую покупку и какой бонус он получит. «Беру» дарит покупателям скидки на конкретную сумму или в процентах от стоимости заказа. Они могут распространяться как на весь ассортимент, так и на определенные товары или категории. Новые скидки будут появляться на «Беру» регулярно: на странице «Коллекция "Беру" бонусов» покупатели увидят, какие бонусы уже есть у них в копилке и какие они могут получить в будущем.