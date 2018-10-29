ZTE помогла China Mobile обеспечить беспроводной связью самый длинный морской мост в мире

ZTE, крупный международный поставщик телекоммуникационных услуг, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного интернета, в партнерстве с гуандунским подразделением China Mobile предоставила комплексное решение для покрытия беспроводной связью самого длинного морского мост в мире, который связал Гонконг, Макао и Чжухай.

В сценарии высокоскоростного движения показатели загрузки и выгрузки данных в мобильной сети 4G достигли 50 Мбит/с и 18 Мбит/с, что соответствует передовому мировому уровню.

Строительство моста велось на протяжении восьми лет, инвестиции в проект составили свыше 100 млрд. юаней. 55-километровый мост между Гонконгом, Макао и городом Чжухай в провинции Гуандун представляет собой сложнейший инфраструктурный объект, который объединил мост, туннель и искусственный остров, что привело к необходимости применения особого сценария при сложной архитектуре покрытия. Кроме этого, требовалось учесть климатические особенности региона. На южном побережье Китая регулярно наблюдаются тайфуны, грозовые штормы, сильная жара и другие экстремальные погодные явления.

В проекте компанией были использованы мультирежимные RRU TDD LTE и RRU высокой мощности FDD LTE для обеспечения различных режимов сетевого покрытия и реализации сценария улучшенного мобильного широкополосного доступа (eMBB) в будущем.

ZTE кастомизировала оборудование, установив дополнительные крепления на случай экстремальных погодных условий. Все компоненты обработаны специальным составом для защиты устройств от повышенной влажности и солености.

Для реализации сценария покрытия со сложной архитектурой ZTE разместила помещения для оборудования на двух искусственных островах Чжухай-Макао и Западный, которые расположены за мостом Гонконг-Макао-Чжухай. Компанией был расширен диапазон RRU до более чем 10 километров. ZTE применила решение по двунаправленной передаче по одному волокну, что позволило сократить использование оптоволокна на 75%.

При технической приемке решения, по предложению ZTE, в ходе полевых испытаний для имитации условий моста был использован кран с установленным на нем RRU.

Решение Cloud RAN, которое использовалось на проекте, не только отвечает требованиям к покрытию 4G, но и готово к плавной эволюции к стандарту 5G в будущем. Сеть ZTE поддерживает мультирежимную и мультичастотную интеграцию GSM/FDD/NB/TDD, а также укомплектована объединенным сервером MEC и CU.

Более ста экспертов ZTE на протяжении 43 месяцев принимали участие в строительстве комплексной беспроводной сети для самого длинного морского моста в мире, покрытие сетью отвечает требованиям GSM, TDD-LTE, FDD-LTE для международного роуминга, NB-IoT и в будущем 5G.