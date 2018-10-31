Программа Trade-in Samsung стала доступна онлайн

Samsung Electronics объявила о расширении программы trade-in. Теперь приобрести смартфоны серии Galaxy в обмен на уже используемое мобильное устройство можно не только в фирменных магазинах Samsung, но и через интернет. Как утверждают в Samsung, это первая на российском рынке программа trade-in с возможностью определения выкупной стоимости прежнего смартфона онлайн и покупки нового без необходимости приезжать в магазин.

В рамках программы покупатель получает скидку на новый смартфон на сумму оценки предыдущего устройства, а также дополнительную выгоду до 10 тыс. руб.

Оформление заявки на trade-in и оценка устройства проходит онлайн. Для того, чтобы приобрести смартфон по программе trade-in, пользователю необходимо выбрать на официальном сайте Samsung интересующую модель, заполнить в открывающемся меню необходимые данные о состоянии своего гаджета, указать актуальный адрес и подтвердить размещение заказа. В процессе оформления заявки определяется финальный размер скидки. После этого курьер привозит пользователю новый смартфон, осуществляет проверку и оценку соответствия сдаваемого гаджета условиям программы, подтверждает размер скидки на новое устройство и принимает оплату.

На сегодняшний день на официальном сайте Samsung в рамках trade-in можно приобрести не только смартфоны флагманских моделей Galaxy Note9 и Galaxy S9, но и устройства линейки Galaxy A7 с тремя камерами. Таким образом, теперь Samsung предлагает trade-in для смартфонов средней ценовой категории в России. На момент запуска услуга доступна только для жителей Москвы и Московской области. В будущем компания намерена расширить географию программы.

«По нашим наблюдениям, все больше потребителей находят обмен старых смартфонов на новинки Samsung по trade-in удобным и выгодным. По этой причине мы продолжаем развивать программы, которые делают последние достижения мобильных технологий доступными как можно более широкому кругу людей. В рамках этой инициативы мы первыми запускаем в России программу trade-in в онлайн формате, в том числе для смартфонов средней ценовой категории», – сказал глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.