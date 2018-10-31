В myTarget появилась новая метрика для оценки эффективности мобильного продвижения
myTarget (входит в Mail.ru Group) анонсировала новую метрику для рекламодателей, продвигающих мобильные приложения. С новым инструментом рекламодатели получили возможность оценить конверсию по показам – post-view своих рекламных кампаний. Новая метрика появилась в личном кабинете платформы.
Метрика «Конверсия по показам» отображает данные о целевых действиях пользователей (установка приложения, а также in-app-события: покупки в приложении и другие), видевших рекламное объявление, но не перешедших по нему. По умолчанию конверсия засчитывается в течение семи дней после взаимодействия пользователя с рекламой. Если конверсии предшествовал клик по рекламному объявлению, она будет засчитана как конверсия по клику.
«Конверсия по показам позволяет объективно оценить важность канала таргетированной рекламы и его место в процессе воронки принятия решения пользователем, который мог увидеть объявление, не кликнуть на него и установить приложение через некоторое время, например, напрямую из магазина приложений», – сказал Яков Пейсахзон, директор отдела продаж рекламной платформы myTarget.
Разработчики и издатели мобильных приложений смогут корректно измерить, насколько эффективно продвижение в myTarget по сравнению с другими каналами, и при необходимости оптимизировать рекламную кампанию.
Информация о конверсии по показам находится в дашбордах баннеров и кампаний и в разделе «Статистика». Для ее получения необходимо настроить отправку данных по установкам из других каналов и in-app-событий в мобильном приложении.
Рекламная платформа myTarget осуществляет не только разработку и внедрение новых рекламных технологий, но и совершенствует имеющиеся инструменты для удобства клиентов.