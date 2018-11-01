«Яндекс» подписал антипиратский меморандум

«Яндекс» совместно с Mail.ru group, Rambler, Rutube, а также ассоциацией «Интернет-видео», холдингом «Газпром-медиа», ВГТРК, «Первым каналом» и «Национальной медиагруппой» подписали антипиратский меморандум. Теперь споры правообладателей и поисковиков будут решаться в досудебном порядке.

Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса», сказал: «"Яндекс" совместно с Mail.ru group, "Рамблером", Rutube и обладателями прав на аудиовизуальные произведения проделал большую работу. Мы рады, что она наконец дала плоды. Мы давно выступаем за борьбу с пиратством. Подписание Меморандума — важный шаг в этом направлении. Закрепленное в Меморандуме решение отвечает принципам прозрачности и равноприменимости, которые изначально отстаивал "Яндекс" и которые нашли поддержку у правообладателей и ключевых российских интернет-компаний. Меморандум учитывает интересы не только его подписантов, но и всей отрасли, и мы надеемся, что скоро к нему присоединятся и другие игроки. Необходимо, чтобы следующим этапом стало закрепление принципов Меморандума в законодательстве. Только в этом случае совместно найденное решение сможет заработать в полную силу и стать отраслевым стандартом».