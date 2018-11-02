Tele2 отчитался о получении чистой прибыли в размере 1,6 миллиарда рублей

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявил консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за III квартал 2018 г.

В III квартале 2018 г. компания достигла следующих основных финансовых показателей: выручка выросла на 15,4% в сравнении с III кварталом 2017 г. и достигла 37,3 млрд руб.; показатель EBITDA составил 12,3 млрд руб. − увеличился на 47,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года; показатель рентабельности EBITDA достиг 32,9%, увеличившись на 7,1 п. п. по сравнению с III кварталом 2017 г.; объем инвестиций в ИТ-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 млрд руб., увеличившись по сравнению с III кварталом 2017 г. на 78,3%. Соотношение CAPEX к выручке составило 11,8%; чистая прибыль составила 1,6 млрд руб.; коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 36,2% и достиг значения 2,9.

В III квартале 2018 г. Tele2 достигла следующих ключевых операционных показателей: квартальный отток абонентов сократился на 0,4 п. п. и составил 9,5%; средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10,7% по сравнению с III кварталом 2017 г.; количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 28,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, сказал: «И в третьем квартале Tele2 демонстрирует уверенные темпы роста бизнеса. Основные финансовые и операционные показатели компании достигли и превзошли плановые ориентиры 2018 г. Выручка Tele2 увеличилась на 15% год к году, при этом показатель EBITDA растет в три раза быстрее выручки. В отчетном периоде Tele2 вновь показала прирост чистой прибыли, при этом мы продолжаем увеличивать инвестиции в технологическое развитие сети. Таких высоких результатов Tele2 удалось достичь за счет структурного улучшения абонентской базы, увеличения доли активных интернет-пользователей и повышения лояльности клиентов. В реализации поставленных задач нам помогает стратегия "Другие правила", которая позволила Tele2 стать трендсеттером на рынке сотовой связи России и оставаться любимым оператором для клиентов».