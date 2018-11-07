«Альфа Private» выпустил мобильное приложение для высокосостоятельных клиентов

Клиенты «Альфа Private» получили возможность контролировать свои финансы через мобильное приложение для смартфонов Apple iPhone. Мобильное приложение «Альфа Private» позволяет клиенту моментально получать исчерпывающие сведения в реальном времени о своих счетах, депозитах, страховых продуктах и средствах в управлении компаний «Альфа групп», а также увидеть абсолютный финансовый результат.

Обладая очень простой «бесшовной» навигацией, приложение избавляет пользователя от необходимости переходить со страницы на страницу: вся информация собрана на одном экране.

«Согласно нашим исследованиям, большинство высокосостоятельных клиентов предпочитают поручать работу с сервисами банка своим доверенным лицам, — сказала Катерина Милеева, управляющий директор "Альфа Private". — При этом им необходим удобный финансовый радар, позволяющий отслеживать динамику их капитала, инвестиций, средств в доверительном управлении. Именно эту возможность мы даем нашим клиентам при помощи мобильного приложения "Альфа Private"».

Пользуясь мобильным приложением «Альфа Private», клиенты могут видеть консолидированную позицию, то есть картину по всем активам, разбитым на категории — инвестиционные, страховые, банковские продукты. Одновременно с этим приложение дает возможность удобно пересчитывать активы в основные валюты портфеля и фильтровать продукты по валютам, что в свою очередь, помогает клиентам «Альфа Private» точнее принимать стратегические решения.

В ближайшее время возможности мобильного приложения «Альфа Private» расширятся за счет банковских, инвестиционных, lifestyle и других персонализированных предложений.