«Яндекс» запустил в Финляндии сервис заказа такси под брендом Yango

Финляндия стала четырнадцатой страной, в которой можно заказать такси через сервис «Яндекса». В Финляндии сервис «Яндекс.Такси» вышел под брендом Yango (сокращение от Yandex Go).

В начале октября 2018 г. международная команда «Яндекс.Такси» впервые запустила сервис под брендом Yango в тестовом режиме. Это случилось в Абиджане, столице Кот-дʼИвуара.

Приложение Yango полностью совместимо с «Яндекс.Такси». Приехав в Хельсинки, пользователю «Яндекс.Такси» не придется скачивать Yango: можно сделать заказ в привычном сервисе. Этот роуминг работает и в обратную сторону: туристам из Хельсинки, приехавшим на выходные в Санкт-Петербург, не нужно скачивать «Яндекс.Такси». Они могут вызвать машину из своего приложения Yango.

В Хельсинки действует единый тариф «Эконом». Поездки в нем стоят от трех евро. При заказе Yango проанализирует дорожную ситуацию и рассчитает точную цену поездки, которая не изменится, даже если водителю придется постоять в пробке или объехать ее.