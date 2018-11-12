«Яндекс» запустил рейтинг популярных интернет-проектов

«Яндекс» объявил о том, что «Яндекс.Радар» стал показывать рейтинг самых популярных у россиян интернет-проектов. Это первый публичный рейтинг, который охватывает все наиболее посещаемые ресурсы и отражает интересы всей аудитории. Он будет полезен рекламодателям, маркетологам, медиа, владельцам сайтов — всем участникам рекламного рынка.

«Яндекс» рассчитывает их месячную аудиторию на основе обезличенных данных своих продуктов — Браузера, Элементов Яндекса и других. Каждый день одним только Браузером пользуются миллионы людей — в России его доля на компьютерах составляет 25%. Для расчёта аудитории применяется математическая модель, созданная с помощью машинного обучения. Она определяет диапазон посещаемости интернет-проектов.

Рядом с каждым из них в рейтинге указана минимальная оценка посещаемости, максимальную можно увидеть по наведению курсора. Для проектов, разрешивших использовать данные Метрики и AppMetriсa, приведены точные значения, а также дневная посещаемость, доля аудитории приложений и среднее время, которое люди проводят на сайте.

Интернет-проекты можно фильтровать по типу и тематике — например, чтобы посмотреть список самых популярных у россиян магазинов или новостных сайтов. Для каждой площадки Радар показывает две оценки аудитории — традиционную и полученную методом «кросс-девайс». Рейтинг автоматически формируется на основе второго метода: он гораздо точнее определяет реальный размер аудитории благодаря технологии Крипта, которая «узнаёт» пользователя в разных браузерах и на разных устройствах. При традиционном способе подсчёта человек, открывавший сайт в двух разных браузерах, учитывается дважды.

«Любому рекламодателю важно знать, какую аудиторию он сможет привлечь и насколько эффективны будут его инвестиции. Около 80% крупных рекламодателей и агентств планируют свой бюджет, опираясь на данные аналитических систем — обычно двух и более. С помощью нашего рейтинга они смогут получить полную картину, поскольку он учитывает посещаемость всех сайтов, — такой инструмент на рынке давно ждали», — отметил Леонид Савков, коммерческий директор «Яндекса».

«Яндекс.Радар» — это сервис аналитики, который позволяет следить за популярностью поисковых систем и браузеров в России, Беларуси, Казахстане и Турции, а также за посещаемостью сайтов в России. Сервис показывает ситуацию в целом, а также в различных срезах для конкретных платформ и типов устройств.