Российский сервис пассажирских перевозок inDriver начал работу в Африке

inDriver объявил о выходе на рынок Африки и становится первым российским сервисом пассажирских перевозок, начавшим работу на континенте после успешного завершения тестового периода. Экспансия на африканский континент началась с города Аруша в Танзании – административного центра одноименной области на севере страны. Население Аруши составляет более 400 тыс. человек.

«Аруша – важная веха в истории inDriver. Спустя всего полгода после выхода на рынок Южной Америки inDriver начинает покорение нового континента, – сказал Арсен Томский, генеральный директор inDriver. – Африка стала новым, пятым по счету макрорегионом компании, вслед за Россией и СНГ, Северной, Центральной и Южной Америкой. Наша идеология быстрых прямых сделок дает возможность людям в разных частях света совершать поездки на оптимальных для них условиях. Несмотря на то, что рынок пассажирских перевозок в Африке находится на этапе становления, за время тестового периода работы сервиса в регионе мы увидели высокий интерес к inDriver».

Танзания стала десятой страной, где есть inDriver, помимо России, Казахстана, Узбекистана, Мексики, Колумбии, Чили, Перу, Гватемалы и Сальвадора. Компания работает более, чем в 160 городах этих стран.

inDriver использует модель быстрых сделок Real Time Deals (RTD), которая позволяет водителю и пассажиру самостоятельно договариваться обо всех условиях поездки, включая ее стоимость. Такая модель защищает пользователей от ценовых манипуляций и диктата агрегаторов такси, в особенности в периоды повышенного спроса на поездки.