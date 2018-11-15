Google представила приложение «Мой бизнес»

Google представила новое приложение Google «Мой бизнес», позволяющее компаниям проще найти своих клиентов. Обновленный, простой в использовании и бесплатный инструмент способен помочь предпринимателям находить людей в сети и общаться с клиентами через сервисы Google. Это позволит владельцам бизнеса уделять больше времени тому, что получается у них лучше всего, — управлению компанией.

Сегодня все больше людей заходят в интернет, чтобы найти, куда сходить, в том числе за покупками, или где поесть. Каждый месяц Google объединяет людей и компании поблизости более 9 млрд раз, включая более 1 млрд телефонных звонков и 3 млрд построенных маршрутов. При создании приложения «Мой бизнес» Google планировала помочь малому и среднему бизнесу конвертировать эти запросы в клиентов.

Простой и бесплатный способ выделиться в сервисах Google с помощью качественного профиля компании. Нажав на кнопку «Создать запись» в приложении, предприниматели могут загрузить фотографии, создать предложение или мероприятие и добавить их прямо в профиль компании в сервисах Google. Также можно управлять информацией о компании в разделе «Сведения о компании» и отслеживать, как изменения одновременно появляются в Поиске и на Картах.

Все клиенты из сервисов Google в одном месте. Когда люди находят компанию в сервисах Google, они могут связаться с ней несколькими способами — написать сообщение, подписаться на страницу, забронировать услуги или оставить отзыв — прямо в профиле. Теперь пользователи приложения могут увидеть всех этих клиентов в одном месте — новом разделе «Клиенты». Там же можно отвечать на отзывы и сообщения аудитории, а также размещать предложения для подписчиков, чтобы мотивировать их возвращаться снова. Google Мой бизнес работает всегда, поэтому приложение будет отправлять уведомления, когда поступят новые запросы от пользователей.

В приложении можно смотреть за тем, сколько людей находят компанию и взаимодействуют с ней через профиль в сервисах Google. Статистика перенесена в начало главной страницы, чтобы предприниматели всегда были в курсе происходящего.

Люди ищут разные компании в Google. Конвертировать эти запросы в клиентов поможет Google Мой бизнес. Скачать его можно в Google Play или App Store уже сегодня, обновления станут доступны на устройствах в течение ближайших месяцев.