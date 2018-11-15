«Сбербанк лизинг» выпустил обновленную версию мобильного приложения

«Сбербанк лизинг» объявил о выпуске масштабного обновления мобильного приложения, которое предоставляет доступ к личному кабинету, широкой линейке продуктов, специальным акциям, а также онлайн-калькулятору компании. Обновленная версия стала результатом тщательного анализа клиентского опыта, отзывов и обратной связи пользователей.

В новой версии качественно изменен дизайн приложения: навигация стала более понятной и простой в использовании, а вся важная информация и наиболее востребованные сервисы размещены на главном экране. Чтобы клиенты могли быстрее и проще связаться с менеджером компании, онлайн-чат теперь доступен с любого экрана. Для партнеров также обновлен раздел связи с клиентским менеджером — появился личный кабинет, в котором доступна оперативная связь с компанией, а также возможность создания и управления заявками клиентов.

Обновления сервиса коснулись не только действующих клиентов и партнеров «Сбербанк лизинг», но также тех, кто только собирается оформить сделку — теперь будущие клиенты могут воспользоваться демо-кабинетом и оценить все доступные инструменты в тестовом режиме.

Отдельно стоит отметить обновление онлайн-калькулятора – он стал более простым и понятным в использовании. Также совместно с партнерами-страховыми компаниями добавлена функция расчета стоимости полиса КАСКО на любой автомобиль.

«За полгода работы мобильного приложения мы получили большое количество отзывов и комментариев, и, запуская самое масштабное обновление приложения за полгода, постарались учесть все пожелания и потребности наших клиентов. Значительно упростили навигацию, изменили дизайн и добавили новые полезные инструменты, и надеемся, что это позволит нашим клиентам более эффективно расходовать свое время и получить максимально удобный сервис», — сказал заместитель генерального директора «Сбербанк Лизин» Денис Яклаков.

Приложение «Сбербанк лизинга» доступно бесплатно в App Store и Google Play.