«Аэрофлот» добавил интерактивные карты двенадцати аэропортов мира в свое мобильное приложение

«Аэрофлот» усовершенствовал свое мобильное приложение, внедрив карты двенадцати аэропортов мира. В частности, в приложении доступна интерактивная карта московского аэропорта Шереметьево (терминалы D, E, F) с возможностью навигации внутри здания.

Помимо карты Шереметьево, в приложение внедрены подобные схемы еще 11 аэропортов мира. В их числе Амстердамский аэропорт Схипхол, Международный аэропорт Дубай, Гонконгский Международный аэропорт, Стамбульский аэропорт Стамбул имени Ататюрка, Нью-Йоркский Международный аэропорт имени Джона Кеннеди, Международный аэропорт Лос-Анджелеса, Лондонский аэропорт Хитроу, Мюнхенский аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса, аэропорт Ниццы, Международный аэропорт Нарита в Токио, аэропорт Цюриха Клотен.

Навигация позволяет строить маршруты внутри аэропорта и находить различные объекты в здании аэровокзала: это могут быть стойки регистрации, билетные кассы, залы ожидания, магазины, рестораны и другие места. Поиск возможен как по названию локации, так и по категориям. Кроме того, к каждому искомому объекту добавлена справочная информация – приложение покажет его точное местоположение, фотографию, режим работы и даст краткое описание.

Виталий Савельев, генеральный директор «Аэрофлота», сказал: «За последнее время "Аэрофлот" претерпел значительные изменения в сфере цифровизации и сегодня является одним из лидеров авиаиндустрии по данному направлению. Основная ценность для "Аэрофлота" — это наш пассажир и его удовлетворенность, поэтому мы делаем все, чтобы цифровой опыт пассажира был таким же легким и приятным, как и его физическое путешествие с нами. Мы достигли существенных успехов в развитии наших онлайн-каналов».

«Аэрофлот» прочно удерживает четвертое место по цифровизации среди авиакомпаний в рейтинге консалтинговой компании Bain & Co.