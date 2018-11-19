Клиенты тарифа «Анлим» «Билайна» смогут делиться безлимитным интернетом с другими устройствами

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о расширении возможности тарифа «Анлим» с безлимитным интернетом. C 19 ноября 2018 г. клиенты тарифа могут бесплатно раздавать безлимитный интернет на другие устройства первый час в сутки.

Использовать свой смартфон как точку доступа Wi-Fi и делиться безлимитным интернетом с другими устройствами клиенты тарифа смогут с помощью услуги «Раздача интернета». Для этого достаточно активировать соответствующий режим в настройках своего смартфона и выбрать, на какое время понадобится услуга: бесплатно на первый час в сутки, далее еще на один час за 50 руб. или на сутки за 150 руб.

В конце августа 2018 г. «Билайн» представил «Анлим» – тариф с безлимитным мобильным интернетом по всей России, а также возможностью смотреть видео в HD-качестве на максимальных скоростях. «Анлим» –это простое, прозрачное и сбалансированное предложение, дающее двойной контроль над расходами.

За два месяца с момента запуска тариф доказал свою востребованность и актуальность. Самыми активными потребителями безлимитного интернета и видео-контента в HD-качестве стали жители Восточного, Центрального и Южного регионов, а также Москвы. По данным внутренней аналитики «Билайн», в среднем объем потребляемого трафика у пользователей тарифа «Анлим» втрое выше, чем у активных пользователей смартфонов других пакетных тарифов.