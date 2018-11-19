«Сервионика» предоставит клиентам новые возможности мониторинга ИТ-систем и сервисов с Zabbix 4.0

«Сервионика» (ГК «Айтеко») объявила о расширении возможности услуги мониторинга ИТ-систем и сервисов с новой версией решения Zabbix SIA, развернутой на базе высоконадежного ЦОДа «Трастинфо». В Zabbix 4.0, уже доступной клиентам «Сервионики» как SaaS-сервис, на 10-20% увеличена производительность, усовершенствованы алгоритмы сжатия данных, реализована возможность их копирования в реальном времени в сторонние приложения и другие важные изменения.

Zabbix – универсальная система для мониторинга производительности и доступности серверов, инженерного и сетевого оборудования, приложений, баз данных, систем виртуализации, контейнеров, ИТ-сервисов, Web-сервисов на основе открытого кода. С ее помощью клиенты «Сервионики» могут оперативно и с минимальными затратами организовать централизованный мониторинг и контроль всех элементов ИТ-инфраструктуры, от оборудования до бизнес-приложений, в режиме 24/7. Это позволяет проактивно реагировать на риски сбоев в ИТ-инфраструктуре, а благодаря получаемой аналитике точнее оценивать потребности и планировать закупки ИТ-оборудования и программного обеспечения. В новой версии большое внимание уделено комфорту пользователей: реализован режим киоска (позволяет просматривать исключительно содержимое страницы, например, виджеты), максимально удобный селектор выбора периода времени, новый дизайн графиков и другие улучшения.

«Система мониторинга Zabbix прекрасно себя зарекомендовала у наших клиентов из самых разных отраслей. Zabbix развивает свой продукт в соответствии с актуальными потребностями клиентов как по производительности, так и по удобству работы пользователей, – сказал Дмитрий Шумилин, заместитель директора департамента развития сервиса и аутсорсинга компании "Сервионика" (ГК "Айтеко"). – Мы уверены, что новая версия флагманского продукта компании органично дополнит портфель услуг "Сервионики" как универсального сервис-провайдера».

«Zabbix 4.0 стала более производительной, функциональной, экономичной и удобной для пользователей. Наша миссия – создание исключительного решения для мониторинга, доступного любому пользователю, и Zabbix уже используется большим числом компаний, выбравших его за удобство, высокую отказоустойчивость, масштабируемость и надежность при исключительно низких затратах на эксплуатацию», – отметил Алексей Владышев, создатель Zabbix.

Мониторинг корпоративных ИТ-сетей и сервисов – одна из наиболее востребованных услуг на мировом рынке ИТ-сервисов: в течение нескольких лет она возглавляет список наиболее важных инструментов поддержки бесперебойной работы компаний (96,6%, по данным обзора MSP Mentor). «Сервионика» является партнером Zabbix SIA в России с 2014 г. и предоставляет на базе решений Zabbix услугу мониторинга корпоративных ИТ-сервисов и инфраструктуры, а также авторизованную техническую поддержку.