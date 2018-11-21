РАЭК: экономика Рунета составляет 5,1% от ВВП России

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко и главный аналитик РАЭК Карен Казарян выступили с объемным докладом «Экономика Рунета/Экосистема цифровой экономики России» в рамках 11 Недели Российского Интернета -- Russian Internet Week 2018. Представители РАЭК презентовали самые свежие данные исследование «Экономика Рунета», которое проводится аналитическим отделом Ассоциации на ежегодной основе.

По данным РАЭК, экосистема цифровой экономики формируется из нескольких составляющих, которые вносят различный вклад в ее формирование и развитие. Так, объем рынка электронной коммерции составляет 2 трлн рублей, объем рынка маркетинга и рекламы составляет 250 млрд рублей, объем рынка инфраструктуры и связи составляет 1,8 трлн. рублей, а объем рынка цифрового контента составляет 75 млрд рублей.

«В 2018 году мы отмечает значительный рост вклада цифровой экономики и связанных рынков в ВВП страны -- сегодня этот показатель равен 5,1%, рост составил 11% по сравнению с показателями прошлого года. Если сравнивать цифровую экономику с другими секторами традиционной экономики, то стоит отметить, что вклад сельского хозяйства в ВВП сегодня составляет 4,4%. Чем более развита экономика страны, тем меньше вклад в нее сельского хозяйства. Так, его доля в экономике США – 1,1%, Японии – 1,1%, Германии – 0,6%, и она продолжает снижаться», отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

По данным РАЭК и ВШЭ, мобильная экономика продолжает оказывать существенный вклад в развитие экономики Рунета. Так, Общее число рабочих мест, связанных с сектором мобильных приложений, составляет 217 000, и по данному показателю наблюдается годовой рост в 24%.

«Мобильная экономика продолжает расти и развиваться. Сегодня 97% компаний используют мобильные технологии в своей деятельности, что, безусловно, является одним из существенных драйверов развития данного сектора цифровой экономики», сказал Карен Казарян.

В 2018 году РАЭК совместно с Gazprom Media Digital провели исследование рынка больших данных -- данный сегмент цифровой экономики составляет 3 млрд рублей.

Руслан Тагиев и Инесса Ишунькина из Mediascope презентовали аудиторные показатели Рунета. Так, по данным исследования, проведенного Mediascope, в Рунете сегодня 90 млн пользователей, 61% пользователей используют для выхода в сеть мобильные устройства, а сама портрет аудитории Рунета молодеет -- сегодня 97% молодежи являются активными интернет-пользователями.

Также на открытие RIW было презентовано исследование «Экономика совместного потребления (ЭСП) в России 2018: модели, отрасли, тренды».

По оценке РАЭК и ТИАР-Центра, по итогам 2018 г. совокупный объём основных отраслей ЭСП достигнет 511 млрд руб. и вырастет на 30% по сравнению с 2017 г. Основной вклад в этот объем вносят C2C продажи (72% шеринг-рынка), онлайн-биржи фрилансеров (19%), сервисы совместных поездок (карпулинг) и каршеринг (совокупно 5%), а также краткосрочная аренда жилья (2%).

«Влияние шеринга выходит за рамки цифровизации отдельных отраслей, — говорит Антон Губницын, руководитель Кластера РАЭК / Sharing Economy, директор ТИАР-Центра. — ЭСП способствует развитию самозанятости: сегодня около 2,5 млн человек подрабатывают как фрилансеры, получая заказы через онлайн-платформы. Это также способ снижения нагрузки на экологию. По нашим оценкам, развитие шеринга велосипедов и самокатов в Москве сократит объем выбросов CO в 2018 г. примерно на 40 тонн».

Развитие шеринга в России концентрируется прежде всего в Москве и крупнейших городах-миллионниках. Мегаполисы позволяют генерировать необходимый уровень спроса и предложения со стороны физических лиц (во многих шеринг-сервисах и спрос, и предложение на товары и услуги создают сами пользователи). Драйвером развития шеринга являются нарастающая потребность жителей меньше тратить и больше зарабатывать, а также быть максимально мобильными. Типичный портрет участника большинства отраслей экономики совместного потребления в России — это житель крупного города 25-39 лет, со средним доходом; мужчин и женщин среди пользователей шеринг-платформ примерно поровну.

«Шеринг стремительно развивается, и сегодня это не только о возможность сэкономить. Пользователей также интересует гибкость и индивидуальность сервисов, — отметил Сергей Плуготаренко, директор РАЭК. — Не случайно в автопарке каршеринга сегодня есть и эконом-класс, и люксовые авто. Пересаживаясь на каршеринг, люди хотят новых впечатлений и уровня комфорта не меньшего, чем в их личном автомобиле».