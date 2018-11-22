«Энвижн груп» представил систему фильтрации интернет-трафика «Барьер»

«Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий в группу «МТС», объявил о выводе на рынок системы фильтрации трафика и защиты ИТ-систем клиента «Барьер». Система была разработана специально для МТС, успешно прошла тестирование Роскомнадзора и включена в перечень решений, получивших положительное заключение регулятора.

«Барьер», в первую очередь, создан для операторов связи, которые обязаны законом фильтровать интернет-трафик и ограничивать доступ к сайтам, распространяющим запрещенный контент. Система автоматически синхронизирует свой список ресурсов с Единым реестром доменных имен и сетевых адресов, запрещенных Роскомнадзором, блокируя переход на такие сайты. К «Барьеру» уже подключен МТС – решение разрабатывалось по требованиям одного из крупнейших операторов связи России, и МГТС, в тестовом периоде систему используют другие телекоммуникационные и ИТ-компании. В совокупности с системами мониторинга информационной безопасности, такими как SOC МТС (Security Operations Center), «Барьер» круглосуточно контролирует защищенность информационных систем оператора: анализирует трафик и предотвращает возможные кибератаки.

На втором этапе развития проекта система «Барьер» станет доступна бизнес-клиентам из других отраслей. Решение целиком или отдельные его функции будут востребованы у государственных компаний и частных заказчиков, чей бизнес связан с передачей и хранением большого количества пользовательских данных – банки и страховые компании, медицинские и образовательные учреждения. Корпоративные клиенты с помощью «Барьера» смогут обезопасить собственные информационные системы от сбоев и конфиденциальные данные от утечки: система умеет блокировать любые вредоносные ресурсы – зараженные вирусами или фишинговые страницы. Попытка перехода на такие ресурсы блокируется, а конечный пользователь перенаправляется на специальную «стоп-страницу» с предупреждением об опасности.

«Система "Барьер" способна решить задачи по организации информационной безопасности любой организации. Алгоритм фильтрования и умение системы работы с большим объемом трафика позволяет разворачивать ее, в том числе, на клиентских серверах со слабой и устаревшей конфигурацией оборудования, ограждая интернет-сети предприятия от возможных внешних атак. Совсем скоро защищенная информационная среда станет обязательным условием для всех отраслей цифровой экономики. С запуском 5G и развитием интернета вещей в разы увеличатся объемы трафика, бизнесу потребуются все более совершенные платформы фильтрации. Производители носимых гаджетов, домашних бытовых приборов, автомобилей, систем умного дома, датчиков ЖКХ и других цифровых элементов нашей жизни, не говоря уже о крупных предприятиях – все будут стремиться работать в доверенном сегменте интернета и с разрешенными сайтами», — сказал директор департамента ИТ-безопасности «Энвижн груп» Михаил Малышев.

«Барьер» может быть развернут непосредственно в инфраструктуре клиента или предоставлен в виде облачного решения с оплатой по подписке. В обоих случаях заказчик получает защищенный доступ только к разрешенным «белым» сайтам, безопасным информационным ресурсам и постоянный мониторинг ИТ-систем в соответствии с политикой информационной безопасности компании.