«Яндекс»: рекламодатели увеличили расходы на видеорекламу втрое

«Яндекс» сообщил о том, что количество рекламодателей, использующих видеоформаты для продвижения в сети компании, с января по ноябрь 2018 г. увеличилось на 79% по сравнению аналогичным периодом 2017 г. При этом расходы на видеорекламу выросли более чем в три раза.

Заметный рост бюджетов пришелся на отрасли авто, финансов и товаров повседневного спроса. Индустрия финансов сделала большой шаг в использовании видеоформатов — они стали неотъемлемой частью медиасплита этой отрасли. Это говорит о том, что компании финансовой отрасли расширяют сферу своего влияния в интернете и активно экспериментируют с видеорекламой. Новые инструменты позволяют им привлекать больше аудитории с высоким уровнем вовлечения, характерным для видео. При этом у бизнесов сохраняется возможность получать подробную сквозную аналитику эффективности рекламных кампаний.

Формат видео позволяет решать разные задачи рекламодателей на всех этапах воронки продаж и используется не только как инструмент имиджевого продвижения, но и работает на решение performance-задач: рекламодатели охватывают с помощью таргетингов только целевую аудиторию, интегрируют в ролики логику call-to-action, и, как следствие, увеличивают конверсионность видеорекламы.

«Рекламодатели сейчас проявляют большой интерес к видеорекламе. Ролики показывают высокую окупаемость, дают хорошую вовлеченность пользователей и позволяют охватить целевую аудиторию, не переплачивая за тех, кому продукт или услуга не интересны. Мы видим перспективу в развитии этого направления как для бизнеса рекламодателей, так и для всей отрасли интернет-рекламы», — сказал коммерческий директор компании «Яндекс» Леонид Савков.

В целом по итогам десяти месяцев 2018 г. более половины бюджетов пришлось на кросс-девайсные размещения. Количество показов видеорекламы на мобильных устройствах увеличилось в четыре раза. Около 5% кампаний в видеосети прицельно показываются на Smart TV, однако все больше рекламодателей активно используют технологии Addressable TV, которые позволяют таргетировать рекламное сообщение на целевую аудиторию на приставках для телевизора.

В видеосети «Яндекса» доступно несколько сотен таргетингов. По итогам I полугодия, на все заведенные кампании в видеосети пришлось 68% с социально-демографическим таргетингом, 15% — с поисковым таргетингом, 9% — с таргетингом по категориям пользователей, а остальные кампании распределились между таргетингом по аудиторным интересам и поведенческому ретаргетингу.

89% от всех размещений занимают мультироллы — наиболее популяные у рекламодателей instream-форматы. На outstream-форматы приходится меньше показов — 9% на формат in-page и 2% на interstitial.

За счет развития покликовой видеорекламы в «Директе» доля малого и среднего бизнеса в общем объеме трафика видеорекламы выросла с января по ноябрь 2018 г. в 3,3 раза относительно аналогичного периода 2017 г.

Недавно в Директе появился новый рекламный формат — видеообъявления. По опыту первых рекламодателей, размещение видеообъявлений существенно понижает общий CPA кампаний и дает рекламодателям возможность привлечь дополнительный трафик на качественных площадках

Весь контент видеосети, внутри которого показывается реклама, является профессиональным и легальным. В этом году Яндекс активно работает с правообладателями и реализует спецпроекты по монетизации спортивного контента. Так, например, рекламодатели «Яндекса» могли разместить рекламу в трансляциях Зимних Олимпийских игр, Чемпионата мира по хоккею, Чемпионата мира по футболу, киберспортивного турнира The International. По итогам десяти месяцев 2018 г. на спецпроекты приходится более 12% бюджетов рекламодателей.

«Мы постоянно расширяем количество доступного профессионального контента в нашей Видеосети. Он интересен разным пользователям — как показывает наш опыт, это в том числе и та молодая аудитория, которую уже сложно охватить ТВ-рекламой. Ядро тех, кто смотрит спортивные трансляции на "Яндексе", составляют мужчины 25-34 лет. Технологии "Яндекса" позволяют точно таргетировать сообщение на целевую аудиторию, взаимодействовать с ней после клика на ролик, а также измерять эффективность рекламы в режиме реального времени и проводить бесплатную глубокую аналитику кампаний. Все это делает онлайн-видеоформаты все более популярными среди рекламодателей», — сказал Леонид Савков, коммерческий директор компании «Яндекс».