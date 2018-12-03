Mail.Ru Group запускает таргетинг по погодным условиям

Mail.Ru Group расширила список инструментов для рекламодателей в рекламной платформе myTarget, открыв доступ к таргетингу по погоде. Теперь кампании можно настраивать так, что реклама будет показываться пользователям в определённое время и в определённом регионе, в зависимости от установленных значений погодных условий.

Настроить таргетинг по погоде можно по нескольким параметрам: осадки (дождь/град, снег/метель, облачно, ясно), сила ветра (штиль, легкий ветер, слабый, умеренный, сильный, штормовой, ураган), температура (от -50 до +50 градусов), давление (от 700 до 800 мм ртутного столба). Данные о погоде предоставляются сервисом Mail.ru Погода.

«Новый инструмент позволяет скорректировать таргетирование с учетом специфики бизнеса и внешних условий, а также разнообразить креативы. Пользователь увидит рекламу в то время и в том регионе, где погодные условия соответствуют заданным рекламодателем параметрам. Например, реклама средства от простуды будет показываться, когда погода способствует переохлаждению, реклама непромокаемой одежды – во время осадков. Кроме того, с помощью погодного таргетинга можно усиливать рекламу услуг, таких как такси или доставка еды, когда пользователи меньше всего хотят выходить на улицу в дождь», – отметил директор по продажам myTarget Яков Пейсахзон.

myTarget не только развивает новые рекламные технологии, но и совершенствует существующие инструменты для удобства рекламодателей и повышения эффективности кампаний.