МТТ объявил о запуске голосового бота для бизнеса

МТТ, федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, анонсировал запуск голосового бота – полноценную замену оператору колл-центра или сотруднику отдела продаж.

Голосовой бот МТТ – это программная платформа на базе искусственного интеллекта, которая распознает речь и реалистично озвучивает любой текст, имитируя живой диалог с оператором.

Бот может принять входящий звонок, определить проблему абонента и решить ее либо самостоятельно, либо перенаправив специалисту. Компании-клиенты могут использовать голосового бота вместо секретаря, совмещая все преимущества настоящего общения и универсальности IVR-решений.

Бот круглосуточно принимает звонки и может обзванивать до 2 тыс. клиентов в минуту. Благодаря тому, что данные бота хранятся в облаке, доступ к ним могут получить несколько пользователей одновременно. Применять голосового бота можно как сервис, а не как ПО.

Голосовой бот МТТ умеет: принимать входящие звонки 24/7 и распознавать речь клиента с точностью 87%. Звук преобразуется в «цифру» практически мгновенно; звонить клиентам и продавать товары, озвучивать новости, проводить опросы. Бот дает возможность провести тестирование сценариев диалогов и выбрать самый эффективный; интегрироваться с телефонией или API существующих CRM и любых внешних ресурсов.

Голосовой бот МТТ для бизнеса позволяет обработать каждое обращение клиента, улучшить качество обслуживания и маркетинговых акций, а значит, оптимизировать процессы компании за счет выбора самых эффективных скриптов продаж и избавления персонала от рутинных задач.