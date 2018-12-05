Эксперты Xelent: популярность услуг ЦОД вырастет благодаря стриминговым сервисам

По данным отчета Sandvine, выпущенного в конце 2018 г., во всем мире изменяется структура трафика: доля видеоконтента существенно увеличивается во всех регионах мира. Согласно аналитическому отчету, стриминг видео уже составляет более половины всего трафика в интернете. Эксперты дата-центра Xelent рассказали о том, как этот тренд повлияет на работу ЦОДов.

Аналитики Sandvine отмечают, что на стриминг видеоконтента приходится 57,69% входящего и 22,43% исходящего трафика в интернете. Крупнейшими источниками видеотрафика остаются BitTorrent, Netflix, YouTube, а также игровые стриминговые сервисы и социальные сети.

По мнению экспертов Xelent, тенденция объясняется, с одной стороны, ростом скорости сети: передача файлов становится все быстрее, что позволяет пользователям не скачивать файлы, а потреблять видеоконтент в высоком разрешении в режиме live. С другой стороны, с развитием систем видеонаблюдения увеличиваются объемы служебного видеотрафика, который производят системы CCTV и устройства интернета вещей. Все это, в свою очередь, стимулирует развитие новых систем хранения данных и увеличение емкости сетей.

Рост доли видео в мировом трафике приводит также к тому, что трансляции крупных спортивных соревнований стали оказывать существенное влияние на нагрузку в сетях и объемы мирового трафика. Чемпионат мира по футболу в России показал, что интерес потребителей к стримингу не зависит от популярности площадки: так, в большинстве стран во время игр домашней сборной трафик на ресурсах правообладателей превышал трафик с YouTube. При этом, если во время игры зрители смотрели стриминговый контент, то во время перерывов — пересматривали ранее снятый материал и/или загружали видеоролики.

Кроме того, сохраняется региональная специфика мирового трафика. В частности, в США поставщиком трафика №1 стал Netflix (19,1%), в регионе EMEA — YouTube (16,1%). В Азиатско-Тихоокеанском регионе больше всего загрузок приходится на видео от локальных поставщиков, в то время как YouTube и Netflix занимают лишь чуть более 6% трафика каждый. Различаются и тренды: в то время, как в США «набирают обороты» сервисы подключенного фитнеса (занятия с видеотрансляцией по сети), в других частях мира эта тенденция не проявляется. Разница в предпочтениях по регионам показывает, что интернет не стоит воспринимать как «единое целое» — обособленность разных регионов очень существенна, считают аналитики Xelent.

«Отчет подтверждает две тенденции: во-первых, предсказания о влиянии на этот рост видеотрафика в полной мере сбываются. Значит, ЦОДы будут еще более востребованы, и в ближайшее время нашими основными клиентами станут сервисные ИТ-компании и производители контента. Это окажет позитивное влияние на отрасль: у этих заказчиков традиционно высокий уровень понимания и эффективного потребления услуг ЦОД, и им требуется широкий ассортимент сервисов от дата-центров. Заказчики становятся все более профессиональными и требовательными, вынуждая дата-центры развивать свою инфраструктуру, ассортимент услуг и функциональность. И это вторая тенденция, которую мы будем наблюдать в ближайшие годы», – отметил Илья Рогов, директор по маркетингу дата-центра Xelent.