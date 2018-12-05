«ВКонтакте» запустила формат «Реклама сайтов» в ленте новостей

Российская социальная сеть «ВКонтакте» запускает новый рекламный формат – «Реклама сайта». Он позволяет привлекать трафик на сайт можно прямо в ленте новостей. При этом для создания объявления наличие собственного сообщества «ВКонтакте» не требуется.

Главное отличие от существующего формата ТГБ (текстово-графических блоков) в том, что нововведение позволит рекламодателям выбрать для показа объявления любую платформу — полную и мобильную версии сайта, а также мобильные приложения. Пользователи смогут увидеть «Рекламу сайта» в ленте новостей, на стенах сообществ и на внешних ресурсах, входящих в рекламную сеть «ВКонтакте».

Формат выглядит как часть ленты новостей — объявление не отличается от обычного поста, за исключением надписи «Реклама сайта» под заголовком. Переход осуществляется по клику на любую область записи.

Рекламодатели будут оплачивать только переходы на сайт. Кроме того, рекламная запись участвует в общем аукционе с другими объявлениями в ленте.

«В социальной сети «ВКонтакте» доступны разнообразные рекламные форматы для решения задач рекламодателей. К примеру, самый популярный формат промо-постов позволяет продолжить коммуникацию с потенциальным клиентом и реализовать его запросы непосредственно в социальной сети. Но иногда рекламодателям важно привлекать посетителей и на внешний сайт. Сейчас для этого активно используются объявления ТГБ, которые пользователи видят в веб-версии «ВКонтакте». Новый формат «Реклама сайтов» позволит рекламодателям получать трафик из новостной ленты, а объявления увидят пользователи на всех платформах.»,– сообщила директор по рекламному продукту и рекламной монетизации «ВКонтакте» Ирина Румянцева.

Разместить рекламу своего сайта «ВКонтакте» можно через рекламный кабинет. К объявлению нового формата можно применять все настройки таргетингов, доступные и другим промо-постам социальной сети.