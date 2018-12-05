Zerocracy запустила криптовалюту Zold для микроплатежей

Компания Zerocracy завершила тестирование децентрализованной цифровой валюты Zold с отличной от блокчейн архитектурой. Новая криптовалюта быстрее по скорости обработки транзакций и дешевле, чем Bitcoin, что делает Zold удобным решением для быстрых операций с небольшими суммами платежей – оплаты парковки, кофе, мобильной связи.

Первая экспериментальная версия криптовалюты была создана и запущена основателем и CEO компании Zerocracy Егором Бугаенко 27 мая 2018 г. В период с июня по декабрь 2018 г. криптовалюта тестировалась на нескольких сотнях тысяч транзакций.

В основе архитектуры криптовалюты Zold лежат отличные от блокчейн принципы – множество кошельков со своими отдельными журналами транзакций, собирающимися в единую картину только в момент проведения платежа на компьютере клиента.

Результаты тестирования новой криптовалюты подтвердили, что архитектура Zold позволяет проводить несколько тысяч транзакций в секунду. Для сравнения, сеть VISA обрабатывает в среднем 1800 tps, Bitcoin – 7 tps, Ethereum – 14 tps. Высокая скорость обработки транзакций достигается в Zold за счет того, что платежи производятся локально на устройствах пользователей, и только после этого направляются в сеть для соединения и хранения. В то время как в валютах с блокчейн-архитектурой платежи ждут своей очереди в memory pool, после чего последовательно попадают в цепочку блоков. То есть, в Zold параллельная обработка платежей, а в криптовалютах, основанных на блокчейн-принципах — последовательная.

У Zold нет центральной распределенной книги учета, у каждого кошелька она своя. Книги учета поддерживаются посредством непредсказуемого количества анонимных серверных нодов, что делает возможной высокую производительность и масштабируемость базы данных.

Транзакции в Zold дешевле по сравнению с популярными криптовалютами: 1000 транзакций Bitcoin стоят $500, Ethereum — $300, а Zold – $4. Удешевить транзакцию в Zold удалось благодаря упрощению процедуры майнинга, которая в своей основе полагается на принцип Proof-of-Work.