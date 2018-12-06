Локо-банк выбрал решение Smart Engines для распознавания документов

Локо-банк объявил о начале комплексного внедрения системы распознавания документов в мобильных, серверных и десктопных приложениях. Задача проекта – повысить качество обслуживания клиентов в отделениях и дистанционных сервисах банка. Поставщиком решения стала российская компания Smart Engines, являющаяся разработчиком технологии распознавания документов Smart IDReader.

Внедрение Smart IDReader на сайте Локо-банка позволит реализовать новый пользовательский опыт при оформлении заявок на банковские продукты.

Для ввода паспортных данных пользователю будет достаточно загрузить на сайт фотографию или скан документа. Изображение паспорта система распознает за одну секунду. Smart IDReader автоматически определяет тип документа на изображении, извлекает текстовые и графические поля. Распознанные данные могут использоваться для предзаполнения интернет-анкеты на сайте, поиска карточки клиента или заведения новых клиентов в учетной системе.

В дальнейших планах банка, использование технологии распознавания документов Smart IDReader для ввода клиентских данных в отделениях и при работе клиентов в мобильном банке.

Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-банка, отметил: «Локо-банк, согласно своей стратегии, продолжает развивать сервисы дистанционного обслуживания в интернет и мобильном банке, а также в отделениях банка. Время очень ценно для наших клиентов, и мы внедряем инновационные сервисы, чтобы обслуживание было удобным, быстрым и безопасным. Выбор технологии распознавания документов компании Smart Engines обусловлен высоким качеством работы продукта на изображениях и в видеопотоке, а также поддержкой широкого класса программно-аппаратных платформ».